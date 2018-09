Taylor Swift mặc xuyên thấu dự ra mắt phim của người tình

Taylor Swift đi nghỉ lễ cùng người tình / Taylor Swift - nữ ca sĩ giàu có bậc nhất làng nhạc

Theo Us Weekly, Taylor Swift đi cùng Joe Alwyn đến sự kiện cuối tuần này. Cô và diễn viên 27 tuổi nắm tay nhau khi rời xe, cùng nhau vào Trung tâm Lincoln. Taylor mặc váy xuyên thấu đính ren và cườm tông đỏ đen, trang điểm đậm. Tuy vậy khi vào bên trong, Taylor không cùng Joe Alwyn lên thảm đỏ. Nam diễn viên tạo dáng cùng bạn diễn Emma Stone.

Taylor Swift nắm tay Joe Alwyn vào sự kiện. Ảnh: Mega.

Tin Taylor Swift hẹn hò diễn viên người Anh xuất hiện từ tháng 5/2017. Từ đó, cả hai luôn giữ kín chuyện tình cảm, không xuất hiện công khai. Họ gặp nhau bí mật và thường đi tách riêng. Nguồn tin của Us Weekly nói Taylor Swift hạnh phúc khi giữ được sự riêng tư trong đời sống tình cảm. Ca sĩ gần đây quay trở lại làng giải trí và tham gia một số đêm diễn quảng bá album mới.

Taylor sau đó tách riêng để người yêu lên thảm đỏ. Ảnh: Mega.

Album mới của Taylor Swift - Reputation - được cho là có nhiều bài hát nói về tình mới Joe Alwyn như: Gorgeous, Call It What You Want, Delicate, Dress... Khi người đẹp khởi động tour diễn vòng quanh thế giới, Joe Alwyn và gia đình anh vài lần xuất hiện tại show ở Mỹ và Anh.

Minh Anh