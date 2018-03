Taylor Swift làm phù dâu trong đám cưới bạn thân

Taylor Swift - công chúa nhạc đồng quê 'lột xác' thành nữ hoàng rắn

Taylor Swift mặc váy maxi màu đỏ rượu vang, tô son môi đồng màu và để tóc xoăn nhẹ. Thân hình nữ ca sĩ đầy đặn, gợi cảm hơn trước. Suốt buổi lễ, Taylor Swift lộ vẻ mệt mỏi. Cánh paparazzi không chụp được bức ảnh nào cô mỉm cười.

Taylor Swift trang điểm theo phong cách cổ điển.

Abigail là bạn thân từ thời trung học của Taylor Swift. Hai người quen biết nhau năm 15 tuổi. Abigail từng được Taylor Swift nhắc đến trong ca khúc Fifteen, năm 2009. Năm 2016, Taylor Swift từng làm phù dâu trong đám cưới cô bạn ấu thơ Britany Maack.

* Abigail trong MV "Fifteen"

Fifteen Taylor Swift

Nhiều fan ca ngợi Taylor Swift nổi bật hơn cô dâu.

Mới đây, Taylor Swift trở thành tâm điểm của dư luận khi phát hành ca khúc Look What You Made Me Do. Cô "chửi xéo" hàng loạt đối thủ và tình cũ như Katy Perry, vợ chồng Kanye West, Tom Hiddleston, Calvin Harris. MV lập kỷ lục mới với hơn 43 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ trên YouTube.

Hà Thu