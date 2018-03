Taylor Swift kiếm được gần 40 triệu USD năm ngoái

Taylor Swift làm từ thiện nhiều nhất 2013

Tạp chí Billboard công bố danh sách Money Makers thường niên hôm 10/3. Nữ ca sĩ 24 tuổi "vượt mặt" nhiều đàn anh đàn chị như Beyonce, Justin Timberlake và nhóm Rolling Stones về khả năng kiếm tiền năm qua.

Taylor Swift thu về 30 triệu USD nhờ tour diễn "Red" kéo dài 6 tháng. Tài khoản ngân hàng của cô cũng bổ sung gần 10 triệu USD nhờ hợp đồng làm đại sứ cho các thương hiệu Keds, Elizabeth Arden và Diet Coke. Taylor từng dẫn đầu danh sách này cách đây hai năm, với 35 triệu USD.

Nữ ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: Rex.

Ngôi sao nhạc đồng quê khác - Kenny Chesney - đứng thứ hai trong danh sách với gần 33 triệu USD. Lợi nhuận của nam ca sĩ 45 tuổi trong năm qua đến từ việc bán album "Life On A Rock" và tour diễn "No Shoes Nation". Justin Timberlake với hai album và hai tour diễn mang về nhà hơn 31 triệu USD, đứng thứ ba trong danh sách.

Bon Jovi có 12 tháng bận rộn với tour diễn "Because We Can" và thu về 29,4 triệu USD. Vị trí thứ năm thuộc về Rolling Stones. Tour diễn kỷ niệm 50 năm - "50 & Counting" - giúp họ thu về hơn 26 triệu USD. Beyonce, Maroon 5, Luke Bryan, Pink và Fleetwood Mac chiếm giữ các vị trí còn lại trong Top 10.

* Top 10 ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất 2013 1. Taylor Swift: 39,6 triệu USD

2. Kenny Chesney: 32,9 triệu USD

3. Justin Timberlake: 31,4 triệu USD

4. Bon Jovi: 29,4 triệu USD

5. Rolling Stones: 26,2 triệu USD

6. Beyonce Knowles: 24,4 triệu USD

7. Maroon 5: 22,2 triệu USD

8. Luke Bryan: 22,1 triệu USD

9. Pink: 20 triệu USD

10. Fleetwood Mac: 19,1 triệu USD.

Song Ngư