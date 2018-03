Taylor Swift hôn người tình trong đêm nhạc ở London

Nhà hơn 23 triệu USD ở New York của Taylor Swift / Taylor Swift hát về tình yêu với trai trẻ

Theo Us Weekly, nhiều người hâm mộ có mặt tại đêm nhạc Capital FM Jingle Bell Ball chứng kiến khoảnh khắc thân mật giữa Taylor Swift và Joe Alwyn.

Taylor Swift và Joe Alwyn. Ảnh: WireImage.

Sau khi thể hiện các ca khúc trong album mới như Look What You Made Me Do, Gorgeous..., Taylor Swift quay về hàng ghế khán giả với Joe Alwyn và nghe Ed Sheeran hát. Trong một khoảnh khắc, nữ ca sĩ ôm và hôn Joe Alwyn. Đây là lần hiếm hoi ca sĩ 27 tuổi thể hiện tình cảm với bạn trai ở nơi công cộng.

Khoảnh khắc thân mật của Taylor và bạn trai.

"Họ chậm rãi nhảy theo điệu nhạc của Ed Sheeran, vòng tay ôm eo, nhìn nhau rồi hôn", một fan viết trên Twitter.

"Taylor và Joe nhảy với nhau thật hoàn hảo", người khác bình luận.

Theo The Sun, Joe Alwyn có mặt tại đêm diễn của Taylor Swift, liên tục ghi lại cảnh bạn gái trình diễn trên sân khấu và hát theo.

Tin Taylor Swift hẹn hò diễn viên người Anh, Joe Alwyn, xuất hiện hồi tháng 5. Từ đó, cả hai luôn giữ kín chuyện tình cảm cũng như không xuất hiện công khai. Taylor Swift gần đây quay trở lại làng giải trí và tham gia một số đêm diễn quảng bá album mới.

Minh Anh