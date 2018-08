Taylor Swift đi nghỉ lễ cùng người tình

Taylor Swift hôn người tình trong đêm nhạc ở London / Taylor Swift ca tụng tình trẻ trong bài hát mới

Theo People, Taylor Swift tranh thủ thời gian nghỉ của tour diễn Reputation Stadium để ở bên người tình. Dịp Quốc khánh Mỹ, cô và diễn viên Anh - Joe Alwyn - cùng nhau đi nghỉ ở Turks & Caicos (lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh). Taylor Swift mặc đồ bơi hai mảnh phong cách retro, liên tục âu yếm Joe trên biển. "Họ rất tình cảm", nguồn tin của People kể.

Cặp sao chọn bờ biển vắng vẻ để nghỉ lễ. Ảnh: Backgrid.

Mọi năm, Taylor Swift thường đón Quốc khánh Mỹ bên nhóm bạn thân nổi tiếng. Năm 2016, Taylor ở bên người yêu khi đó - Tom Hiddleston - và nhóm bạn thân như Blake Lively, Gigi Hadid, Ruby Rose, Harley Glusman... Từ khi quen Joe, ca sĩ hạn chế tiếp xúc với truyền thông, kín đáo chuyện tình cảm và hiếm khi cùng người yêu xuất hiện ở nơi công cộng.

Album mới nhất của Taylor Swift - Reputation - được cho là có nhiều bài hát nói về tình mới Joe Alwyn, như Gorgeous, Call It What You Want, Delicate, Dress... Khi người đẹp khởi động tour diễn vòng quanh thế giới, Joe Alwyn và gia đình anh vài lần xuất hiện tại show ở Mỹ và Anh. "Cô ấy dường như rất hạnh phúc ở cả sự nghiệp và tình yêu. Joe là người bạn trai tuyệt vời. Cô ấy rất được ủng hộ".

Tin Taylor Swift hẹn hò diễn viên người Anh, Joe Alwyn, xuất hiện hồi tháng 5/2017. Từ đó, cả hai luôn giữ kín chuyện tình cảm. Taylor Swift gần đây quay trở lại làng giải trí và tham gia một số đêm diễn quảng bá album mới.

* Ca khúc 'Gorgeous' được cho là viết về Joe Alwyn

Minh Anh