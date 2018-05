Taylor Swift biểu diễn trong quán cà phê ở quê nhà

Taylor Swift béo hơn trong lần hiếm hoi xuất hiện bên bạn trai / Taylor Swift hôn người tình trong đêm nhạc ở London

Theo Us Weekly, Taylor Swift xuất hiện bất ngờ tại quán cà phê Bluebird ở Nashville, Mỹ - nơi cô được phát hiện tài năng ở lứa tuổi teen. Ca sĩ 28 tuổi nhận lời mời của nhạc sĩ chuyên dòng nhạc đồng quê - Craig Wiseman - biểu diễn kỷ niệm 25 năm thành lập quán.

* Taylor Swift biểu diễn "Shake It Off"

Taylor Swift chơi guitar mộc, thể hiện các ca khúc hit của mình như Love Story, Shake It Off, Better Man... Sau đó, cô chụp ảnh chung với Craig Wiseman. Trước khoảng 40 khán giả tại quán, Taylor Swift tiết lộ Craig Wiseman từng bỏ lỡ cơ hội cùng cô sáng tác bản Love Story nổi tiếng vì vài lý do cá nhân.

Taylor Swift và nhạc sĩ Craig Wiseman biểu diễn cùng nhau tại quán cafe.

Trước khi nổi tiếng, Taylor Swift cũng từng biểu diễn tại nhiều tụ điểm ở Nashville. Ca sĩ thành danh với dòng nhạc đồng quê, sau đó chuyển sang nhạc Pop và tiếp tục thành công. Những ca khúc và album của Taylor Swift phá vỡ nhiều kỷ lục ghi âm trong làng nhạc. Hồi tháng 8 năm ngoái, ca khúc Look What You Made Me Do trở thành video được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ của năm 2017. Taylor Swift đang hẹn hò Joe Alwyn và ít xuất hiện trong các sự kiện.

Minh Anh