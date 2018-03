Tạp chí phủ nhận đăng sai tin 'Angelina Jolie dùng tiền thử trẻ em'

Angelina tiết lộ bị liệt cơ mặt và cuộc sống sau chia tay Brad Pitt / Jolie bị chỉ trích 'tàn nhẫn' khi tuyển diễn viên nhí ở Campuchia

Hôm 3/8, Latimes đưa tin tạp chí Vanity Fair và Angelina Jolie mâu thuẫn vì bài phỏng vấn minh tinh đăng tải cuối tháng 7.

Ngày 1/8, luật sư của Angelina Jolie liên lạc với Vanity Fair, khẳng định người viết bài đã mắc sai lầm khi đưa tin. Phía diễn viên yêu cầu tạp chí đưa ra thông cáo về việc cô không hề dùng tiền để thử vai những trẻ em Campuchia theo cách đã đăng. Ngoài ra, tạp chí này phải gỡ bỏ đoạn viết liên quan trên trang online. Angelina Jolie cũng yêu cầu Vanity Fair đăng bài đính chính trong số phát hành tháng 10.

* Angelina Jolie nói về bộ phim trẻ em Campuchia dưới ách Khmer Đỏ

Phim của Angelina Jolie tái hiện thời Khmer Đỏ

Theo Latimes, Vanity Fair lưu giữ bản ghi âm cuộc phỏng vấn với Angelina Jolie. Evgenia Peretz, người viết bài, thu âm trên hai thiết bị khác nhau và cả hai hoàn toàn trùng khớp thông tin trong bài phỏng vấn đã đăng. "Sau khi xem lại băng ghi âm, Vanity Fair bảo vệ câu chuyện của Peretz như đã xuất bản", Vanity Fair cho biết.

Cuối tháng 7, Vanity Fair đăng tải cuộc phỏng vấn với Angelina Jolie. Trong đó, cô chia sẻ về con cái, cuộc sống sau ly hôn với Brad Pitt, tình trạng bệnh tật của bản thân... Cô cũng nói về việc tuyển diễn viên nhí cho tác phẩm First They Killed My Father.

Theo nội dung trên Vanity Fair, Angelina Jolie đặt ra bài kiểm tra cho một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Người xét tuyển đưa một số tiền nhỏ, buộc chúng phải trình bày thuyết phục lý do cần tiền. Nếu không thể nói, người xét tuyển sẽ thu lại khoản tiền ấy.

Hình ảnh Angelina Jolie trên Vanity Fair.

Sau khi bài phỏng vấn được đăng tải, Angelina Jolie đối mặt nhiều chỉ trích. Telegraph trích dẫn các chia sẻ trên Twitter, trong đó một người nói rằng trước đây luôn nghĩ Angelina là người tốt, thông minh và cẩn trọng cho tới khi đọc được bài phỏng vấn.

Ngày 29/7, Angelina Jolie nói trên Huffington Post rằng bài phỏng vấn đã đưa sai chi tiết này, khi câu chuyện được viết ra như thể đó là sự thật, trong khi thực tế đó chỉ là bài tập luyện khả năng ứng biến. “Tôi sẽ rất tức giận nếu chuyện đó xảy ra”, cô nói.

