Tài tử 'Võ sĩ đạo cuối cùng' dan díu với nhiều phụ nữ

Nữ diễn viên Nhật giải nghệ vì không chịu được 'cuộc sống nô lệ' / Minh tinh 29 tuổi Nhật Bản giải nghệ để chăm sóc gia đình

Theo ITmedia, Ken Watanabe gần đây là tâm điểm làng giải trí Nhật khi lộ ảnh hẹn hò ở New York (Mỹ) cùng cô gái kém anh 21 tuổi và ảnh cô gái chụp Watanabe lúc anh ngủ. Nam diễn viên đã kết hôn bị cho là đã vụng trộm với cô gái khoảng ba năm.

* Vợ chồng Ken Watanabe ở lễ ra mắt phim "Godzilla" (2014)

Vợ chồng Ken Watanabe ở sự kiện Một số nguồn tin cho hay ngoài cô gái trên, ngôi sao gạo cội Nhật Bản cặp kè ba cô gái khác.

Đại diện công ty quản lý Ken Watanabe cho biết hiện nam diễn viên nỗ lực cứu vãn hôn nhân với diễn viên Kaho Minami. Hai người kết hôn năm 2005. Nữ diễn viên mắc ung thư vú, bệnh tình được khống chế nhờ phát hiện sớm. Ken Watanabe cũng mắc ung thư dạ dày, anh làm phẫu thuật hồi đầu năm 2016. Nhờ phát hiện kịp thời, tài tử qua khỏi nguy hiểm.

* Ken Watanabe và Tom Cruise trong "The Last Samurai"

Tom Cruise và Ken Watanabe trong "The Last Samurai"

Ken Watanabe sinh năm 1964, nổi danh Nhật Bản và quốc tế với nhiều phim như Memories of Tomorrow, Letters from Iwo Jima... Năm 2003, anh đóng The Last Samurai (Võ sĩ đạo cuối cùng) cùng Tom Cruise. Vai diễn trong tác phẩm Hollywood giúp anh có được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Oscar.