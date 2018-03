Tài tử 'Transformers' bị bắt vì gây rối trật tự

Sao 'Transformers' đời đầu: Người thành 'bom sex', kẻ cư xử quái gở

Theo CNN, Shia LaBeouf say rượu, gây gổ và lăng mạ người khác tại một quán bar ở Savannah, Georgia, Mỹ hôm 8/7. Diễn viên cũng có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Anh bị cảnh sát địa phương bắt giữ lúc 4h sáng. Đại diện của Shia LaBeouf từ chối bình luận về vụ việc.

Ngôi sao Transformers có mặt tại thành phố Savannah để quay bộ phim The Peanut Butter Falcon cùng Dakota Johnson và Bruce Dern.

Tài tử 'Transformer' bị bắt vì gây rối trật tự

Đây không phải lần đầu tài tử gặp rắc rối liên quan đến pháp luật. Hồi tháng một, anh bị bắt vì cãi nhau với một người đàn ông tại triển lãm ở New York, Mỹ.

Shia LaBeouf sinh ngày 11/6/1986 tại Los Angeles, California. Anh đóng phim từ năm bảy tuổi. Shia LaBeouf xuất hiện trong nhiều bom tấn như Transformers, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Wall Street: Money Never Sleeps, Fury...

LaBeouf bị xem là "kẻ lập dị" ở Hollywood. Từ 19 tuổi, anh đã bị xem có lối hành xử bất thường khi cầm dao đe dọa một người hàng xóm chắn đường. Năm 2008, anh bị tình nghi say rượu khi lái xe, gây ra một tai nạn ở Los Angeles (Mỹ) khiến bản thân bị chấn thương nặng ở tay.

Shia LaBeouf liên tục gây tranh cãi ở Hollywood.

Thập niên 2010, Shia LaBeouf ngày càng gây rối nhiều hơn, thường trong tình trạng say rượu. Năm 2011, anh đánh nhau ở một quán bar, bị cảnh sát Los Angeles tạm giam. Năm 2014, theo TMZ, anh mất tự chủ đến mức đi vệ sinh vào một bức tường ở nhà hàng. Cũng năm này, anh bị còng tay, áp giải khỏi show diễn Broadway vì hút thuốc, cố tình phá hỏng màn trình diễn. Năm 2015, anh bị buộc tội gây rối trật tự ở Texas.

Trong ba phim Transformers đầu tiên, Shia LaBeouf thủ vai nhân vật chính Sam Witwicky.

Hà Thu