Tài tử So Ji Sub đến TP HCM

So Ji Sub - 'quý ông độc thân đắt giá' xứ Hàn

So Ji Sub có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 22h. Anh mặc áo sơ mi carô, đeo khẩu trang để tránh sự chú ý. Tài tử sinh năm 1977 đi ra bằng cổng thường tại sân bay cùng êkíp và đội bảo vệ. Anh nhanh chóng di chuyển về khách sạn.

So Ji Sub mặc giản dị khi đến Việt Nam.

Diễn viên Diệp Lâm Anh cùng bạn trai có mặt tại sân bay để đón nam diễn viên. So Ji Sub sẽ tham dự sự kiện của Diệp Lâm Anh vào tối 22/11.

Diệp Lâm Anh chia sẻ để mời được So Ji Sub, cô và êkíp đã chi số tiền lớn thông qua nhiều mối quan hệ. Êkíp của cô phải đáp ứng nhiều điều kiện về an ninh, cách thức di chuyển đến khách sạn cho cả đoàn đến từ Hàn. Danh sách khách mời tại sự kiện cũng phải thông báo đầy đủ cho phía So Ji Sub.

Diệp Lâm Anh (phải, hàng dưới) đón So Ji Sub ở sân bay.

Trước đó, MC Anh Khoa - người đồng hành Diệp Lâm Anh trong chuyến đi Hàn Quốc làm việc với công ty của So Ji Sub - kể tài tử hỏi ở Việt Nam có nhiều khán giả hâm mộ anh không. Anh tỏ ra háo hức về chuyến đi. Tài tử quen thuộc với khán giả Việt qua Giày thủy tinh, Xin lỗi anh yêu em... Năm 2017, anh hợp tác Song Joong Ki, Hwang Jung Min... trong Đảo địa ngục.

So Ji Sub từng đến Việt Nam chụp ảnh thời trang nhưng chuyến đi đó bí mật.

Trong lần phỏng vấn gần đây với DongA, Ji Sub chia sẻ ở tuổi 40, anh chưa đủ tự tin bước vào hôn nhân.

Tam Kỳ