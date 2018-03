Tài tử show 'Hai ngày một đêm' qua đời vì tai nạn giao thông

Theo Naver, Kim Joo Hyuk trút hơi thở cuối cùng vào 18h30 (giờ địa phương).

Sau vụ tai nạn diễn ra khoảng 16h30, đội cứu viện và cảnh sát đã nỗ lực đưa diễn viên ra khỏi chiếc xe bị lật. Tài tử được chuyển tới Bệnh viện Đại học Konkuk.

Diễn viên nổi tiếng Kim Joo Hyuk.

Tin tức Kim Joo Hyuk tử nạn khiến làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng. Trên Naver, MBN, News 1, hàng nghìn người hâm mộ tiếc thương, chia buồn. Không ít người lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của nữ diễn viên Lee Yoo Young (28 tuổi) - bạn gái tài tử. Cặp sao hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Yourself and Yours của đạo diễn Hong Sang Soo.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: News 1.

Kim Joo Hyuk sinh năm 1972, là con trai của nam diễn viên kỳ cựu Kim Moo Sung. Anh ra mắt làng giải trí Hàn vào năm 1993 với tư cách là diễn viên kịch. Từ năm 1998, anh lấn sân điện ảnh qua dự án Letters written on a cloudy day. Anh ghi dấu ấn trong loạt phim Thần y Hur Jun, Người hầu gái, Vợ tôi đã kết hôn, Siêu trộm chân dài...

* Hiện trường vụ tai nạn

Hậu trường tai nạn Kim Joo Hyuk

Tài tử được yêu mến nhờ tính cách vui vẻ, hòa đồng khi tham gia chương trình thực tế đình đám Hai ngày một đêm.

Kim Joo Hyuk trong 'Hai ngày một đêm'

Kim Joo Hyuk và bạn gái kém 17 tuổi - Lee Yoo Young.

Thanh Cao