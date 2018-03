Tài tử quá cố Kim Joo Hyuk và những dự định dang dở

Tài tử show 'Hai ngày một đêm' qua đời vì tai nạn giao thông

Chiều 30/10, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng khi Kim Joo Hyuk qua đời sau vụ lật xe thảm khốc tại Samseong-dong, Seoul. Tài tử vừa bước qua tuổi 45 không kịp để lại di thư hay lời trăn trối. Từng dòng người tìm đến bệnh viện Đại học Konkuk khóc thương khi biết tin anh trút hơi thở cuối cùng ở đây.

Rạng sáng 31/10, tờ Korea Herald cho biết chiếc xe do Joo Hyuk cầm lái đâm mạnh vào tường một tòa chung cư trước khi bị lật. Khi được đội cứu viện đưa ra khỏi xe, anh rơi vào trạng thái suy hô hấp.

* Kim Joo Hyuk được đưa ra khỏi hiện trường tai nạn

Theo SBSfun, một trong những người tham gia cứu nạn cho biết khi được đưa ra khỏi xe, tài tử ôm chặt vùng tim. “Nhiều khả năng anh ấy gặp vấn đề ở tim dẫn đến mất kiểm soát khi điều khiển xe. Trước mắt, chúng tôi cần kiểm tra kỹ xem có dấu hiệu của triệu chứng nhồi máu cơ tim trước khi qua đời hay không”, bác sĩ nói.

Cảnh sát cho biết sẽ sớm họp báo công bố nguyên nhân cái chết diễn viên.

Kim Joo Hyuk đột ngột ra đi, bỏ lại những dự định còn dang dở, trong đó có kế hoạch kết hôn cuối năm nay. Gần 20 năm qua, anh thường bị truyền thông và fan "phàn nàn" vì chưa lấy vợ - trong khi bạn bè cùng lứa đã yên bề gia thất.

Sau nhiều năm lận đận tình duyên, anh tìm được niềm vui bên bạn gái kém 17 tuổi - Lee Yoo Young. Họ bén duyên khi hợp tác trong Yourself and Yours. Mối tình "chú cháu" này từng là đề tài bàn luận sôi nổi trên diễn đàn Pann, Naver. Kim Joo Hyuk thậm chí bị mỉa mai là "trâu già thích gặm cỏ non", bất chấp dư luận, tình yêu của họ vẫn tốt đẹp.

Kim Joo Hyuk và bạn gái Lee Yoo Young.

Thời trẻ anh từng là người tình trong mộng của nhiều thiếu nữ nhờ vẻ ngoài điển trai, cao trên 1,8 m. Diễn viên từng trải qua mối tình sáu năm với diễn viên phim Cô gái mặt trời - Kim Ji Soo. Họ hò hẹn từ năm 2003, sau khi đóng chung trong Like a flowing river của đài SBS. Năm 2009, cả hai đường ai nấy đi mà không tiết lộ lý do. Joo Hyuk và Ji Soo từng đau khổ thời gian dài khi tình yêu tan vỡ.

Năm 2011, Kim Joo Hyuk hẹn hò và lên kế hoạch cưới Kim Guyri - "ác nữ" trong phim Giày thủy tinh. Họ chia tay một năm sau đó vì bận rộn công việc, không có thời gian dành cho nhau. Suốt 5 năm sau đó tài tử không hẹn hò ai trước khi công khai quan hệ với diễn viên sinh năm 1989 - Lee Yoo Young.

* Kim Joo Hyuk và Lee Yoo Young trong phim "Yourself and Yours"

Trước đó, các thành viên show thực tế Hai ngày một đêm chia sẻ niềm vui vì "anh cả" tìm được người tâm đầu ý hợp và lên kế hoạch kết hôn cuối năm nay. Họ bàn nhau sẽ kéo cả "team Bựa" (biệt danh của các thành viên show Hai ngày một đêm) đến "quậy" đám cưới của Kim Joo Hyuk và Lee Yoo Young.

News 1 đưa tin, tài tử đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị ngày trọng đại. Cặp sao cũng lên kế hoạch chụp hình cưới. Anh từng bộc bạch trên truyền hình muốn kết hôn với một cô gái hiền lành và sinh ba con. "Những dự định này của anh sẽ chẳng thể thành hiện thực sau cái chết oan nghiệt. Nỗi đau ấy sẽ theo Yoo Young suốt cuộc đời", thành viên Myung Soo viết trên Daum.

Hình ảnh được các nghệ sĩ Hàn chia sẻ nhiều nhất hôm nay.

Tài tử cũng lỡ cuộc hẹn với anh em chí cốt từng sát cánh trong Hai ngày một đêm nhân kỷ niệm 10 năm show phát sóng. Họ hứa sẽ dành thời gian để uống rượu cùng nhau, nói về những kỷ niệm từng trải qua khi tham gia chương trình và kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại. Dù rời show để tập trung diễn xuất, các thành viên vẫn xem Kim Joo Hyuk là anh cả trong gia đình.

Trong lá thư viết cho 10 năm tới, Joo Hyuk bày tỏ mong muốn giữ mãi tình cảm với các thành viên show thực tế này. Anh coi Cha Tae Hyun, Kim Jong Min, Kim Joon Ho, Defconn, Jung Joon Young... là gia đình. Anh nói những cậu em tử tế ấy đã giúp anh vượt qua nỗi buồn mất mẹ và cô đơn vì không vợ con.

* Kim Joo Hyuk đọc thư gửi tương lai

Kim Joo Hyuk không thể hoàn thành những bom tấn điện ảnh ra rạp năm 2018. Dự án Rampant - Dạ quỷ vừa hoàn tất khâu casting diễn viên - do Jang Dong Gun và Hyun Bin đóng chính, anh đảm nhận vai khách mời đặc biệt. Hai tác phẩm Heung Bu và Drug War - đều chuẩn bị khởi quay.

Kim Joo Hyuk sinh năm 1972, là con trai của nam diễn viên quá cố Kim Moo Sung. Anh ra mắt làng giải trí vào năm 1993 với tư cách là diễn viên kịch. Từ năm 1998, tài tử lấn sân điện ảnh qua dự án Letters written on a cloudy day.

Trong hơn 20 năm diễn xuất, anh ghi dấu ấn với Hur Jun, The Original Story, Chuyện tình Prague, Hãy nói yêu em, Những kẻ độc thân, Người hầu gái, Vợ tôi đã kết hôn, Siêu trộm chân dài, Mình thích nhau đi, Reply 1998...

Tác phẩm cuối cùng của anh là Argon - đóng cùng Chun Woo Hee. Ngày 27/10 vừa qua, Joo Hyuk đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại The Seoul Awards nhờ vai Cha Ki Sung trong dự án Cộng sự bất đắc dĩ (Confidential Assignment).

* Kim Joo Hyuk trong phim "Chuyện tình Prague"

Nhiều năm hoạt động trong làng giải trí khắc nghiệt xứ Hàn, tài tử được đánh giá là diễn viên chăm chỉ, đi lên từ thực lực và không scandal. Trang News 1 cho biết anh được yêu mến vì tính cách hiền lành, chu đáo.

Theo truyền thông Hàn, hàng trăm nghìn người hâm mộ bày tỏ đau đớn trước sự ra đi ngột ngột của diễn viên. Độc giả Min Woo viết trên Nate: "Tôi không thể tin được anh ấy lại mất như thế. Hôm nay là một ngày tang thương với làng giải trí Hàn và những người yêu mến anh". "Nỗi đau này bao giờ mới nguôi ngoai? Một nhân cách đẹp, hiền lành và tài năng đã mãi mãi xa chúng ta", thành viên Lyn Park viết.

StarNews đưa tin bạn gái anh - diễn viên Lee Yoo Young - nhận được tin người yêu tử nạn khi đang quay hình cho Running Man. Các nhân viên tại trường quay cho biết nữ diễn viên sốc nặng, chân đi không vững. Cô phải dừng quay giữa chừng để lập tức về Seoul.

Diễn viên nổi tiếng Kim Joo Hyuk qua đời khi nhiều dự định còn dang dở.

Nhiều đồng nghiệp sững sờ khi biết tin Kim Joo Hyuk qua đời. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ hip hop Hyun Jin Young, diễn viên Lee Shi Eon, Yoo Ah In, ca sĩ Byul... đều sốc và thương tiếc Joo Hyuk. Trong mắt họ, anh là người tốt bụng, chu đáo, chưa từng để mất lòng ai.

Park Shin Hye, Baek Yoon Sik, Sung Dong Il và nhiều nghệ sĩ khác quyết định hủy bỏ sự kiện công chiếu phim lẫn giao lưu trực tuyến với fan để tỏ lòng kính trọng đàn anh kỳ cựu.

Nhiều báo lớn tại Hàn cho biết sẽ tiết chế tin tức về "đám cưới thế kỷ" của Song Hye Kyo - Song Joong Ki trong ngày 31/10 để tôn trọng ngôi sao lớn vừa qua đời.

Thanh Cao - Tuệ Khương