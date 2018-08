Tài tử kém tuổi thổ lộ từng yêu thầm Song Hye Kyo

Song Hye Kyo bị đàm tiếu khi đóng cặp mỹ nam kém 12 tuổi / Song Hye Kyo tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi sau khi lấy chồng

Ahn Bo Hyun tiết lộ sự ngưỡng mộ đối với đàn chị Song Hye Kyo trong chương trình Radio Star hôm 8/8. "Khi đóng Hậu duệ mặt trời, tôi yêu thầm cô ấy", anh nói. Bo Hyun rung động trước diễn viên đàn chị từ cái nhìn đầu tiên. Tài tử còn nói không chỉ anh mà nhiều diễn viên, nhân viên nam của đoàn phim đều bị diễn viên nữ chính hấp dẫn.

Ahn Bo Hyun selfie cùng Song Hye Kyo và Song Joong Ki (phải).

Trong Hậu duệ mặt trời, Ahn Bo Hyun đóng trung sĩ Im Kwang Nam - thành viên đội Alpha do Đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki đóng) quản lý. Kwang Nam phụ trách công việc hỏa khí của nhóm. Trong quá trình quay phim, Ahn Bo Hyun từng đăng trên trang cá nhân ảnh chụp cùng Hye Kyo, khen cô xinh đẹp.

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, gia nhập làng giải trí Hàn với vai trò người mẫu. Bo Hyun lấn sân phim ảnh năm 2014, với tác phẩm Golden Cross. Anh còn góp mặt trong Two Mothers, My Secret Hotel, The Dearest Lady, Hiya.

Song Joong Ki, nam chính của Hậu duệ mặt trời - cũng rung động trước Hye Kyo trên trường quay. Họ bí mật hẹn hò, sau đó tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2017. Cuộc sống hôn nhân của đôi uyên ương được nhiều khán giả quan tâm. Trên các diễn đàn của châu Á, nhiều người bình luận chuyện tình của họ lãng mạn không kém trên phim.

Song Hye Kyo tiến vào lễ đường Hye Kyo - Joong Ki trong đám cưới.

Sau hai năm vắng bóng màn ảnh, Song Hye Kyo gần đây xác nhận đóng Boyfriend (Bạn trai) cùng tài tử kém 12 tuổi - Park Bo Gum. Cô vào vai Cha Soo Hyun - một phụ nữ lớn lên trong gia đình quyền thế nhưng chưa bao giờ được sống như bản thân muốn. Theo sắp đặt của gia đình, cô làm dâu gia đình tài phiệt, sau đó bị chồng phụ bạc. Cha Soo Hyun gặp gỡ một thanh niên công việc bất ổn định (Park Bo Gum đóng), trải qua cuộc tình bi đát với anh. Nhưng từ đó, cô nhận ra hạnh phúc khi được sống bình dị.

Sự kết hợp giữa mỹ nhân 37 tuổi và tài tử 9x dấy lên nhiều bình luận trái chiều. Một số ý kiến bày tỏ tin tưởng con mắt chọn kịch bản của Song Hye Kyo trong khi nhiều người khác chê diễn viên "cưa sừng làm nghé", ngoại hình già so với Bo Gum.

