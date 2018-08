Tài tử Hàn Quốc phục vụ ở sòng bạc Mỹ sau tai tiếng quỵt nợ

Sao 'Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài' mất vợ, nhà cửa vì cờ bạc / Tài tử Hàn bị tố cáo từng cưỡng bức sao nữ trong nhà vệ sinh

Nguồn tin của trang Donga tiết lộ Lee Jong-soo là nhân viên phục vụ tại một sòng bạc ở Los Angeles (Mỹ). "Anh ấy được quyền định cư tại đây và giao tiếp với mọi người bằng tên Justin", nguồn tin nói. Theo lời kể của một người quen biết Lee Jong-soo ở Mỹ, tài tử làm việc tích cực và luôn vui vẻ, rất được lòng khách. Anh không giấu giếm việc là diễn viên ở Hàn Quốc. Dù gây tranh cãi ở Hàn, Lee Jong-soo không gặp khó khăn gì ở Mỹ.

Nam diễn viên Lee Jong-soo.

Kook Entertainment, công ty quản lý cũ của Lee Jong-soo, cho hay không nắm rõ tình hình của nam diễn viên tại Mỹ vì đã chấm dứt hợp tác với anh. Trước đó, công ty này phải giải quyết rắc rối liên quan tiền bạc của Lee Jong-soo. Hồi tháng 3, anh nhận đặt cọc 850 nghìn won (khoảng 17,5 triệu đồng) để làm MC một đám cưới. Tuy nhiên, anh vắng mặt, không liên lạc với người thân và công ty quản lý. Đại diện của Kook Entertainment sau đó phải giúp Lee Jong-soo đền tiền.

Tới tháng 4, một người bạn (được truyền thông Hàn tạm gọi là A) của Lee Jong-soo tố cáo nam diễn viên nợ 30 triệu won (khoảng 617 triệu đồng) nhưng không liên hệ để trả. A cho hay nam diễn viên thường đánh bạc ở những địa chỉ phi pháp và nợ tiền nhiều người ở đây. Sau 10 ngày im lặng, Lee Jong-soo viết email cho công ty quản lý, giải thích mỗi tháng anh đều gửi tiền gốc và lãi cho A và đã trả được 13 triệu won. Anh rất mệt mỏi về vấn đề tiền bạc và "muốn chết". Nam diễn viên ở Mỹ từ tháng 3 tới nay.

* Lee Jong-soo trong show thực tế Running Man

Lee Jong Soo

Lee Jong-soo sinh năm 1976, hoạt động giải trí từ năm 1995, góp mặt trong nhiều sản phẩm điện ảnh, truyền hình như First Kiss, Arang, The King of Legend, My Fair Lady... Anh đoạt danh hiệu Nam diễn viên mới xuất sắc giải Daejong Film Awards năm 2002, với phim Kick the Moon. Lee Jong-soo từng xuất hiện trong chương trình Running Man năm 2015.

Như Anh