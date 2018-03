Tài tử 'Giày thủy tinh' đến Việt Nam vào tháng 11

So Ji Sub chưa tự tin lấy vợ ở tuổi 40 / Dàn sao 'Giày thủy tinh' sau 14 năm: Người hạnh phúc, kẻ độc thân

Diệp Lâm Anh vừa hoàn tất công việc với công ty quản lý của So Ji Sub để mời tài tử sang Việt Nam giao lưu người hâm mộ, dự kiến vào ngày 22/11.

So Ji Sub tới TP HCM theo lời mời của Diệp Lâm Anh.

Nữ ca sĩ cho biết cô mất nhiều tháng để thương lượng với công ty quản lý của nam diễn viên.

MC Anh Khoa - người đồng hành Diệp Lâm Anh trong chuyến đi Hàn Quốc làm việc với phía So Ji Sub, tiết lộ trên trang cá nhân Ji Sub hỏi ở Việt Nam có nhiều khán giả hâm mộ anh không. Tài tử chia sẻ sự háo hức về chuyến đi.

So Ji Sub từng đến Việt Nam chụp ảnh thời trang nhưng chuyến đi đó được ê-kíp của anh giữ bí mật.

Trailer "Đảo địa ngục" - phim mới ra mắt của So Ji Sub

đảo địa ngục

Tài tử sinh năm 1977 quen thuộc với khán giả Việt qua Giày thủy tinh, Xin lỗi anh yêu em... Năm 2017, anh hợp tác Song Joong Ki, Hwang Jung Min... trong Đảo địa ngục.

Trong lần phỏng vấn gần đây với DongA, Ji Sub chia sẻ ở tuổi 40, anh chưa đủ tự tin bước vào hôn nhân. "Bây giờ bạn gái còn chưa có, tôi không muốn tạo áp lực cho mình", anh nói.

Như Anh