Tài tử 'Chuyện tình Harvard' hẹn hò ca sĩ thần tượng kém 10 tuổi

Theo Soompi, cặp sao gặp gỡ qua bạn bè và bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2017. Lee Jung Jin và Euaerin (Lee Hye Min) có chung niềm đam mê thể thao, đặc biệt là golf. Cả hai luôn dành thời gian bên nhau khi không có lịch trình, thường đi ăn và chơi golf cùng nhau.

Tài tử Lee Jung Jin hơn bạn gái - ca sĩ Euaerin - 10 tuổi.

Lee Jung Jin sinh năm 1978, khởi nghiệp người mẫu trước khi rẽ sang diễn xuất. Gần 20 năm theo nghiệp diễn, tài tử tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh, trong đó có những tác phẩm ăn khách như Bộ ba, Kế hoạch B, Hai nửa yêu thương, Di sản trăm năm, Mật danh K2, The Liar and his lover...

Tại Việt Nam, anh được biết đến nhiều nhất với vai nam thứ Hong Jung Min (Alex Hong) - chàng sinh viên Luật tài giỏi, nhà giàu và tham vọng - trong Chuyện tình Harvard. Anh yêu nhân vật của Kim Tae Hee từ cái nhìn đầu tiên nhưng không được đáp lại.

* Lee Jung Jin trong "Chuyện tình Harvard"

Lee Jung Jin thủ vai Alex Hong năm 2004

Theo Naver, ngoài đời, Lee Jung Jin là chàng trai đa tài, giỏi thể thao. Ngoài diễn xuất, anh còn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thường xuyên chụp ảnh cho giới nghệ sĩ và các ca sĩ thần tượng.

Euaerin sinh năm 1988, tên thật Lee Hye Min, là cựu thành viên nhóm 9MUSES. Sự nghiệp và ngoại hình của cô được đánh giá không nổi bật như bạn trai.

