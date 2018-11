Tài tử Burt Reynolds qua đời

Brad Pitt thân thiết Leonardo DiCaprio trên phim trường / Leonardo DiCaprio, Brad Pitt lãng tử trong phim mới

Theo Us Weekly, Burt Reynolds được đưa vào viện ở Florida trong tình trạng suy tim. Bác sĩ tìm cách hồi sức tim phổi nhiều lần nhưng không thành công. Gia đình và người chăm sóc của Burt Reynolds ở bên khi ông qua đời.

Burt Reynolds qua đời ngày 6/9. Ảnh: FilmMagic.

Nancy Lee Hess, cháu gái diễn viên 82 tuổi, gửi thông cáo: "Trái tim tôi tan nát khi phải nói lời tạm biệt chú hôm nay. Chú tôi không chỉ là biểu tượng làng điện ảnh, ông còn là người đầy hoài bão, đam mê, nhạy cảm và hết lòng yêu thương gia đình, bạn bè, người hâm mộ... Việc chú gặp vấn đề về sức khỏe là hoàn toàn bất ngờ. Chú vẫn đang ngóng chờ được làm việc với đạo diễn Quentin Tarantino trong phim Once Upon a Time in Hollywood".

Nhiều diễn viên Hollywood bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Burt Reynolds. Arnold Schwarzenegger chia sẻ trên Twitter: "Burt Reynolds là một trong những người hùng của tôi. Ông cho tôi thấy cách một vận động viên có thể trở thành diễn viên được trả lương cao, ông luôn truyền cảm hứng cho tôi".

Sylvester Stallone đăng bức ảnh trên Instagram: "Một ngày buồn khi bạn tôi, Burt Reynolds, ra đi". Dàn diễn viên trẻ như Adam Sandler, Elijah Wood, ca sĩ Richard Marx... cũng bất ngờ khi nghe tin Burt Reynolds qua đời.

Những vai diễn đáng nhớ của Burt Reynolds Những vai diễn đáng nhớ của Burt Reynolds.

Burt Reynolds nổi tiếng từ thập niên 1970 nhờ vai diễn đột phá, Lewis Medlock, trong phim Deliverance. Trong sự nghiệp, Burt Reynolds tham gia gần 200 tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Những phim đem đến thành công cho tên tuổi của Burt Reynolds có thể kể đến The Longest Yard, Smokey and the Bandit, Striptease, Boogie Nights...

Tác phẩm Defining Moments của Burt Reynolds dự kiến ra mắt vào tháng 12 năm nay. Mùa hè vừa qua, ông cũng được chọn vào phim Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino, đóng cùng Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie. Phim dự kiến ra rạp vào năm 2019.

Minh Anh