Tác giả ‘Harry Potter’ kiếm tiền nhiều nhất giới sao nước Anh

Ngày 26/12, tờ Forbes công bố danh sách 10 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất nước Anh trong năm qua. J. K Rowling vượt qua nhiều nghệ sĩ để dẫn đầu danh sách. Bà cũng là nhà văn kiếm nhiều tiền nhất thế giới.

Nhà văn J.K Rowling, Adele và nhóm Coldplay là những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất nước Anh 2017.

Theo Forbes, việc phát hành Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa) - tác phẩm kịch dựa trên câu chuyện gốc của J.K. Rowling - mang về khoản thu nhập lớn cho nữ tác giả trong năm qua. Ở dự án này, J.K. Rowling không trực tiếp viết mà hợp tác cùng nhà viết kịch Jack Thorne và đạo diễn John Tiffany để làm ra nội dung. Tác phẩm kịch được trình diễn tại London và New York.

Đứng thứ hai là nhóm nhạc Coldplay với 88 triệu USD nhờ thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới. Theo Forbes, ước tính mỗi thành phố Coldplay dừng chân biểu diễn, các thành viên Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion và Guy Berryman thu về 5 triệu USD.

Adele là ngôi sao thu nhập cao thứ ba tại nước Anh, khi kiếm được 69 triệu USD trong năm. Cô và J.K Rowling là những gương mặt nữ hiếm hoi góp mặt ở danh sách này. Adele chủ yếu kiếm tiền nhờ quảng cáo và tổ chức tour diễn quảng bá album mới.

Thu nhập của 10 ngôi sao hàng đầu nước Anh.

Danh sách Top 10 còn có đầu bếp Gordon Ramsay (60 triệu USD), ca sĩ Elton John (60 triệu USD), danh ca Paul McCartney (54 triệu USD), vận động viên golf Rory McIlroy (50 triệu USD), DJ Calvin Harris (48,5 triệu USD), tay đua Lewis Hamilton (46 triệu USD), nhà sản xuất Simon Cowell (43,5 triệu USD), ca sĩ Ed Sheeran (37 triệu USD) và Gareth Bale (34 triệu USD).

Danh sách của Forbes dựa trên dữ liệu thống kê từ các buổi biểu diễn, các tác phẩm điện ảnh, kịch, sách, hợp đồng quảng cáo. Con số được công bố chưa tính thuế và các phí khác.

Minh Anh