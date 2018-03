Tài tử 'Geostorm' từng nhập viện vì tai nạn xe máy

'Siêu bão địa cầu' ca ngợi sự đoàn kết trước thảm họa tự nhiên / Ngô Ngạn Tổ đóng phim chủ đề thảm họa của Hollywood

Ngày 16/10, TMZ đưa tin Gerard Butler từng phải nhập viện, cơ thể thương tích và thâm tím nhiều chỗ sau va chạm tuần trước. Chiếc xe máy của diễn viên bị hư hỏng.

Gerard Butler ra phố trước khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Mega.

Nguồn tin của TMZ kể Gerard Butler đang lái xe máy trên phố Los Angles thì bị một chiếc xe hơi cắt ngang, khiến anh đâm vào. Những người trên phố gọi cấp cứu và đưa Gerard Butler tới bệnh viện gần đó. Diễn viên Geostorm không bị gãy xương mà chỉ bị xây xước ngoài da.

Đại diện của diễn viên 47 tuổi chia sẻ Gerard Butler hiện ổn định sức khỏe.

Sự việc xảy ra trước ngày tác phẩm Geostorm của Gerard Butler được chiếu tại các rạp. Tuần trước, anh xuất hiện ở New York để quảng bá phim.

* Trailer phim "Geostorm" của Gerard Butler

Geostorm (Siêu bão địa cầu)

Đây không phải lần đầu Gerard Butler gặp tai nạn. Năm 2011, anh được cứu sau một sự cố lúc lướt sóng ở Bắc California để quay phim Of Men and Mavericks.

Gerard Butler là diễn viên nổi tiếng ở Hollywood. Anh tham gia đa dạng các thể loại phim: từ hành động, ly kỳ như 300, Gamer, Law Abiding Citizen, Olympus Has Fallen tới lãng mạn như P.S I Love You (2007), The Ugly Truth (2009), The Bounty Hunter (2010), Playing for Keeps (2012)...

Thùy Liên