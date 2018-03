T.O.P nhận án tù treo vì sử dụng cần sa

T.O.P khai bị bạn gái dụ dỗ dùng cần sa / T.O.P nói 'xin lỗi' khi hồi tỉnh sau hôn mê

Theo Yonhapnews, ngoài mức án trên, T.O.P phải nộp phạt 12.000 won (hơn 240.000 đồng). Bản án được tuyên bố tại phiên tòa ngày 20/7, diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc. Anh được hưởng án treo vì biết nhận sai lầm và không có tiền án tiền sự.

T.O.P đến tòa án ngày 20/7.

Có mặt tại tòa hôm nay, T.O.P một lần nữa cúi đầu xin lỗi công chúng. Ca sĩ nói anh đang tự kiểm điểm sâu sắc sai lầm của mình.

T.O.P bị khởi tố không giam giữ từ đầu tháng 6 vì sử dụng chất cấm. Tại phiên tòa đầu tiên hồi cuối tháng 6, luật sư của ca sĩ cho hay anh bị bạn gái cũ dụ dỗ sử dụng cần sa. Sau khi chia tay cô gái, T.O.P tránh xa chất cấm.

T.O.P sinh năm 1987, tên thật là Choi Seung Hyun. Ngoài hoạt động trong nhóm Big Bang, anh còn đóng một số phim như I Am Sam, Iris, Nineteen... Năm 2016, anh hợp tác cùng Trương Bá Chi trong Out of Control. Trước T.O.P, G-Dragon của Big Bang cũng phải tạm xa làng giải trí do bị cáo buộc sử dụng cần sa. G-Dragon giải thích anh không biết đó là chất cấm vì là quà từ người hâm mộ.

Như Anh