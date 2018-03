T.O.P khai bị bạn gái dụ dỗ dùng cần sa

T.O.P nói 'xin lỗi' khi hồi tỉnh sau hôn mê / T.O.P phải đeo máy thở sau khi uống quá liều thuốc trầm cảm

Sáng 29/6, T.O.P có mặt ở tòa án ở Seoul, Hàn Quốc dự phiên thẩm vấn đầu tiên về cáo buộc sử dụng cần sa. Khi có mặt tại tòa, anh cúi đầu, nói xin lỗi khán giả và mẹ. Ca sĩ viết sẵn một bức thư, đọc trước truyền thông Hàn. Trong thư, T.O.P tự nhận quá ngu xuẩn dẫn đến phạm sai lầm, khiến nhiều người thất vọng. Về lý do uống quá liều thuốc ngủ dẫn đến hôn mê, T.O.P giải thích anh trầm cảm, mất ngủ thời gian dài nên muốn dùng thuốc để giải thoát. Ca sĩ hứa không lặp lại sai lầm.

Tại phiên tòa, công tố viên đưa các chứng cứ cho thấy T.O.P bốn lần sử dụng cần sa cùng nữ thực tập sinh Han Seo Hee, trong khoảng thời gian từ ngày 6 tới 14/10 năm 2016.

* T.O.P xuất hiện tại phiên tòa đầu tiên

T.O.P khai sử dụng cần sa vì bị bạn gái dụ dỗ Luật sư của T.O.P trình bày trước khi nhập ngũ, nam ca sĩ gánh chịu áp lực lớn và phải điều trị chứng trầm cảm, rối loạn lo âu. Từ khi quen biết Han Seo Hee, anh thường uống rượu và bị dụ dỗ dùng cần sa.

Luật sư cho hay hai người từng hẹn hò trong thời gian ngắn, sau khi chia tay Han Seo Hee, nam ca sĩ không còn dùng cần sa.

Thành viên nhóm Big Bang thừa nhận sai lầm và hối cải. Anh nói sẽ chịu mọi trừng phạt của pháp luật. "Một tuần sau khi bị điều tra là quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời tôi, khiến tôi vô cùng hổ thẹn, ân hận", anh nói.

Phía công tố viên đề nghị phạt tù 10 tháng, cho hưởng án treo hai năm với T.O.P. Tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 20/7.

T.O.P nói xin lỗi khán giả, xin lỗi mẹ của anh khi lần đầu xuất hiện tại tòa.

T.O.P bị khởi tố không giam giữ từ đầu tháng 6 vì sử dụng chất cấm. Ca sĩ bị trục xuất khỏi Sở cảnh sát Gangnam - nơi anh phục vụ quân sự từ tháng 2 - và được chuyển sang đơn vị khác. Quân đội sẽ căn cứ mức phạt để đưa ra hướng xử lý với T.O.P trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

T.O.P sinh năm 1987, tên thật là Choi Seung Hyun. Ngoài hoạt động trong nhóm Big Bang, anh còn đóng một số phim như I Am Sam, Iris, Nineteen... Năm 2016, anh hợp tác cùng Trương Bá Chi trong Out of Control. Trước T.O.P, G-Dragon của Big Bang cũng phải tạm xa làng giải trí do bị cáo buộc sử dụng cần sa. G-Dragon giải thích anh không biết đó là chất cấm vì là quà từ người hâm mộ.

Nghinh Xuân