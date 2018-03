T.O.P hôn mê vì dùng thuốc quá liều

T.O.P (Big Bang) bị điều tra vì hút cần sa

Osen dẫn lời cảnh sát Hàn Quốc cho hay T.O.P sử dụng loại thuốc an thần anh dùng thường ngày, vì ca sĩ có biểu hiện của bệnh trầm cảm. "Nhưng hôm nay anh dùng với liều lượng cao hơn, hiện đã qua cơn nguy hiểm", đại diện cảnh sát nói.

T.O.P xuất hiện ở văn phòng cảnh sát ngày 5/6.

Nhiều người nghi ngờ T.O.P tự tử song công ty quản lý của anh phủ nhận. Đại diện công ty cho hay nam ca sĩ hôn mê khoảng 9 tiếng và vẫn đang được theo dõi. Mẹ của T.O.P túc trực ở bệnh viện.

T.O.P đang là tâm điểm làng giải trí Hàn Quốc, vì tai tiếng sử dụng cần sa. Anh bị đề nghị rời khỏi đơn vị đang thực hiện nghĩa vụ quân sự để chuyển sang cơ quan khác. Giới chức đang làm việc để đưa ra mức xử lý với nam ca sĩ. Quân đội sẽ căn cứ mức phạt để đưa ra hướng xử lý với T.O.P trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

T.O.P xuất hiện sau tai tiếng sử dụng cần sa

T.O.P sinh năm 1987, tên thật là Choi Seung Hyun. Ngoài hoạt động trong nhóm Big Bang, anh còn đóng một số phim như I Am Sam, Iris, Nineteen... Năm 2016, anh hợp tác cùng Trương Bá Chi trong Out of Control.

Trước T.O.P, G-Dragon của Big Bang cũng phải tạm lánh làng giải trí do bị cáo buộc sử dụng cần sa. G-Dragon giải thích anh không biết đó là chất cấm vì là quà từ người hâm mộ.

Như Anh