Sylvester Stallone phủ nhận hiếp dâm fan nữ 16 tuổi

Con gái tài tử Sylvester Stallone diện mốt không nội y ở Venice / Sylvester Stallone - huyền thoại phim hành động Hollywood

Ngày 16/11,người phát ngôn của Sylvester Stallone là Michelle Bega trả lời với People, phủ nhận cáo buộc của một cô gái cho rằng diễn viên 71 tuổi từng có hành vi đồi bại năm 1986.

Tài tử "Rambo" phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục.

"Thật nực cười. Đây là câu chuyện dối trá. Không ai biết đến chuyện này - kể cả ông Stallone - cho tới khi nó được nhắc tới hôm nay. Ông Stallone chưa từng được nhà chức trách hay bất cứ ai liên lạc về vấn đề này", Michelle Bega cho biết.

Trước đó, tờ Daily Mail đưa tin năm 1986, nạn nhân 16 tuổi bị Sylvester Stallone và vệ sĩ - Michael De Luca - tấn công tình dục trong phòng khách sạn ở Las Vegas, Mỹ. Sylvester Stallone khi đó quay phim Over the Top tại đây. Cô gái đã báo cảnh sát. Theo Us Weekly, nạn nhân khóc liên tục trong buổi lấy lời khai với cảnh sát năm 1986.

Sylvester Stallone và vệ sĩ Michael De Luca.

Nhân viên cảnh sát tại Las Vegas tên John Samolovitch (đã nghỉ hưu) xác nhận với Daily Mail có tiếp nhận vụ tố cáo tấn công tình dục khi đó. Cô gái được cho là bị đe dọa để không khai với ai chuyện này.

Sylvester Stallone là huyền thoại phim hành động ở Hollywood, nổi danh nhờ bộ phim Rocky, ra mắt phần đầu vào năm 1976. Diễn viên 71 tuổi từng nhận hai giải Oscar cho vai diễn trong phim Rocky. Sylvester Stallone trải qua ba cuộc hôn nhân và có năm người con.

Vệ sĩ Michael De Luca của tài tử đã qua đời sau một tai nạn giao thông năm 2013.

Minh Anh