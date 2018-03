Sự nghiệp và tình yêu năm 20 tuổi của sao Hollywood

"Công chúa nhạc pop" năm nay 32 tuổi. Britney Spears đón sinh nhật lần thứ 20 tháng 12/2001, ngay sau khi phát hành album "Britney" và bắt đầu tour diễn chính thức thứ tư trong sự nghiệp "Dream Within a Dream". Năm 2002, bộ phim "Crossroads" có Britney tham gia đóng vai chính ra mắt. Cô cũng trở lại phòng thu để thực hiện album "In The Zone" được phát hành cuối năm đó. Ở tuổi 20, Britney đã nếm trải đầy đủ những ngọt ngào và đổ vỡ trong tình yêu. Cô và Justin Timberlake chia tay năm 2002 sau gần ba năm hẹn hò. Nam ca sĩ phát hành "Cry Me a River" tháng 11 cùng năm, nhiều người cho rằng ca khúc ám chỉ sự lừa dối của Britney.