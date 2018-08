Stevie Wonder, Jennifer Hudson sẽ hát trong đám tang Aretha Franklin

'Nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin qua đời / Aretha Franklin - từ ca sĩ hát nhạc phúc âm tới 'nữ hoàng nhạc soul'

Theo Telegraph, tang lễ của Aretha Franklin sẽ diễn ra ở Detroit (Mỹ) vào ngày 31/8. Người phát ngôn của Aretha Franklin, Gwendolyn Quinn, tiết lộ danh sách các ngôi sao sẽ hát trong tang lễ gồm Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer Hudson, Shirley Caesar, Ron Isley, Chaka Khan...

Tang lễ Aretha Franklin diễn ra ngày 31/8. Ảnh: AP.

Tang lễ sẽ lột tả nguồn gốc của Aretha Franklin, lớn lên và chịu nhiều ảnh hưởng của nhà thờ Thiên Chúa. Các nghệ sĩ hát thánh ca như Marvin Sapp, Vanessa Bell Armstrong, nhóm Aretha Franklin Orchestra, Aretha Franklin Celebration Choir... cùng góp giọng.

Ngoài tang lễ, nhiều sự kiện tưởng nhớ Aretha Franklin được tổ chức trên khắp nước Mỹ. Trên sân khấu MTV VMAs, Madonna có bài phát biểu vinh danh “nữ hoàng nhạc soul”.

"Respect" - Aretha Franklin "Respect" - Aretha Franklin.

Aretha Franklin sinh năm 1942, là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ. Bà qua đời ngày 16/8 tại nhà riêng ở Detroit, Mỹ vì ung thư tuyến tụy. Thập niên 1960, bà được xưng tụng là "nữ hoàng nhạc soul" với các bản hit như Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Spanish Harlem... Bà được đề cử 44 giải Grammy và chiến thắng 18 giải, là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới với hơn 75 triệu đĩa. Năm 1987, bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên có tên trên Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Theo tạp chí Rolling Stone, bà là một trong 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời.

Minh Anh