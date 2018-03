Song Hye Kyo - từ cô gái mũm mĩm tới biểu tượng nữ tính

Năm 2005, qua các phim đình đám "All in", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Thế giới họ đang sống", Song Hye Kyo nổi tiếng khắp châu Á. Năm 2005, người đẹp dẫn đầu danh sách Ngôi sao được yêu thích nhất, do công ty nghiên cứu thị trường Leespr (Hàn Quốc) thực hiện.