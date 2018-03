Song Hye Kyo: 'Tôi âm thầm chịu đựng nhiều'

Song Hye Kyo hóa thành cô gái mù / Song Hye Kyo - người tình bé nhỏ bên các chàng trai

Nữ diễn viên Song Hye Kyo mới đây nhận lời mời phỏng vấn báo chí. Cô tới buổi phỏng vấn với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và chiếc váy màu cam trẻ trung, tươi sáng. Theo Sina, trong buổi trò chuyện, ngọc nữ xứ Hàn chia sẻ về nghề nghiệp, phim vừa chiếu và tình yêu.

Song Hye Kyo trong buổi phỏng vấn. Ảnh: Bnt.

Hye Kyo cho biết làm một diễn viên nữ không phải điều dễ dàng. “Nếu có hiểu lầm, bạn không thể đi giải thích từng việc một. Mà có giải thích cũng chưa hẳn đã được tin tưởng hoàn toàn. Vì thế chỉ còn cách âm thầm chịu đựng”, người đẹp nói. Song Hye Kyo cũng thừa nhận cô dễ bị tổn thương nhưng hầu như không để người khác nhận ra điều đó.

17 năm trong nghề diễn, trải qua quá trình rèn luyện, tích lũy không ngừng, Song Hye Kyo mới có thể diễn đạt một cách tự nhiên tình cảm, nội tâm nhân vật. "Các bậc tiền bối nói diễn viên trải nghiệm nhiều thì mới có thể hoàn thành tốt vai diễn. Tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng nhiều lúc tôi chưa đồng cảm với nhân vật, cũng có nghĩa là "trải nghiệm" và "diễn xuất" chưa hòa quyện với nhau. Mãi gần đây tôi mới thực sự hiểu được những điều này và bắt đầu đưa trải nghiệm của mình vào phim", nữ diễn viên 32 tuổi chia sẻ.

Gương mặt tuổi 32 của Song Hye Kyo. Ảnh: Bnt.

Trước câu hỏi “làm việc trong showbiz 17 năm, Song Hye Kyo có chán nản và có bao giờ muốn đổi công việc, đặc biệt là khi ở độ tuổi 20?”, nữ diễn viên đáp, lúc 20 tuổi, cô đã làm những điều mà một cô gái 20 nên làm. Trong công việc hay trong tình yêu, cô đều trải qua quãng thời gian mà mỗi cô gái 20 tuổi nên có.

Phim mới của Song Hye Kyo, That winter, the wind blows, là bản nhạc buồn. Nhân vật của Hye Kyo đầy nước mắt và tâm trạng đau khổ. Nữ diễn viên cho biết ở phim tiếp theo, cô muốn đóng nhân vật vui vẻ hơn. “Hiện nay tôi đã kiệt sức rồi, không đủ dũng cảm nhận vai diễn u sầu như vậy nữa. Tôi như đã đặt trọn tình cảm vào That winter, the wind blows. Lần sau tôi muốn đóng một phim lãng mạn, vui tươi hơn một chút. Nếu tiếp tục vào vai cô gái nội tâm như vậy cũng không tốt cho sức khỏe”, Song Hye Kyo cười nói.

Hye Kyo tiết lộ, sau That winter, the wind blows, cô phát hiện thêm một số điều thú vị ở Jo In Sung, bạn diễn của cô trong phim. Trước đây, ngọc nữ cảm thấy các diễn viên nam khá giống nhau khi đóng cảnh khóc. Nhưng cách thể hiện của Jo In Sung rất đặc biệt, mỗi cảnh khóc In Sung đều mang đến cho người xem cảm giác khác nhau, điều đó khiến Hye Kyo rất kinh ngạc. Cô từng hỏi In Sung: “Tại sao anh còn biết khóc hơn cả diễn viên nữ?”.

Những hình ảnh lãng mạn của Song Hye Kyo và Jo In Sung trong tập cuối phim That winter, the wind blows. Ảnh: Xanddie.

Nói về tình yêu, Song Hye Kyo cho biết lúc còn là cô gái mơ mộng cô mong chờ một đám cưới. Đến nay, Hye Kyo vẫn âm thầm chờ đợi nhưng chưa có kế hoạch cụ thể. "Cuộc sống hiện tại của tôi tốt mà. Các chị mà tôi chơi đều độc thân. Họ có chút lo lắng cho tôi bởi lúc trước, khi nghe các chị ấy bảo 'phiền phức' vì chồng con, tôi thường bảo 'vì người mình yêu, chuyện gì cũng có thể vượt qua'. Nhưng đến bây giờ tôi cũng bắt đầu nói 'phiền phức'".

Song Hye Kyo tiết lộ thêm cô thích nhất nhóm nhạc thần tượng Big Bang. "Các thành viên của Big Bang đều rất có sức lôi cuốn. Nhạc của họ tươi vui. Đặc biệt lúc trên sân khấu, mỗi thành viên đều bộc lộ được tài năng của mình. Họ tràn đầy sức sống. Những lúc đó tâm trạng tôi cũng vui vẻ theo họ", nữ diễn viên nói.

Hải Lan