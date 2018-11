Theo Osen, người thân nghệ sĩ Shin Sung-il tề tựu trong giờ phút cuối đời của ông. Nam diễn viên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi từ tháng 6/2017, trải qua phẫu thuật. Ông hôn mê quãng thời gian dài trước khi mất rạng sáng 4/11, hưởng thọ 81 tuổi.

Cố diễn viên Shin Sung-il.

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như Jo In Sung, Lee Soon Jae... tới nhà tang lễ ở Seoul để viếng tài tử gạo cội còn Song Hye Kyo, Jeon Do Yeon... gửi vòng hoa chia buồn với gia đình cố diễn viên.

Ông Shin Sung-il được mệnh danh là nghệ sĩ huyền thoại của làng phim Hàn Quốc với số lượng tác phẩm đồ sộ - hơn 500 bộ phim điện ảnh, truyền hình. Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 1960, từng hai lần đoạt Nam diễn viên chính xuất sắc ở giải thưởng nghệ thuật Baeksang, vào các năm 1978 và 1987, với phim Winter Woman và Lethe's Love Song. Ngoài ra, tài tử nhiều lần thắng hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh.

Vợ của Shin Sung-il - diễn viên Um Aing-ran - tại nhà tang lễ. Hai nghệ sĩ kết hôn năm 1964.

Năm 2013, nam diễn viên gây xôn xao khi đóng cảnh giường chiếu với Bae Seul Ki - diễn viên kém ông 49 tuổi trong Door to the Night. Đây là tác phẩm cuối cùng của ông.

Song Hye Kyo, Jo In Sung thương tiếc huyền thoại điện ảnh Hàn Jo In Sung viếng tiền bối Shin Sung-il.

Như Anh