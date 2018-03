Sola Aoi: 'Chồng tôi dịu dàng, đảm đang việc nhà'

Diễn viên Nhật Bản Sola Aoi kết hôn

Theo Etnews, khi tham dự buổi họp báo ở Nhật Bản mới đây, Sola Aoi tiết lộ muốn sinh hai con. Cô dành nhiều lời khen chồng.

Sola Aoi bị bạn quệt bánh kem lên mặt trong buổi họp báo. Ảnh: Etnews.

Sola Aoi kể Non cầu hôn cô trong một nhà hàng bình thường. Anh nói: "Anh sẽ mang hạnh phúc cho em, hãy cưới anh nhé".

Sola Aoi thông báo tin kết hôn hôm 1/1. Từng lo lắng mất fan sau khi lấy chồng, tuy nhiên cô bất ngờ vì được chúc mừng, động viên trên mạng xã hội. "Nhiều bình luận của khán giả làm tôi khóc. Tôi rất hạnh phúc, cám ơn các bạn", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

* MV "Bầu trời xanh" của Sola Aoi

Người đẹp sinh năm 1983 tham gia ngành công nghiệp phim người lớn JAV vào năm 2002 với nghệ danh Sora Aoi. Sau khi giải nghệ, Sola tham gia nhiều phim điện ảnh các nước khác trong châu Á từ năm 2006. Năm 2014, bộ phim Thái Lan I Fine Thank You Love You cô tham gia được công chiếu tại Việt Nam. Ngoài đóng phim, Sola Aoi phát hành nhiều MV hát tiếng Nhật, Trung. Sola Aoi có lượng fan đông đảo ở châu Á, tài khoản Weibo của người đẹp có hơn 18 triệu fan.