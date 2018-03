So túi tiền thí sinh Miss World qua cách chọn đường bay

Người ta cho rằng, "cách bay" của một người có thể hé lộ nhiều điều về cuộc sống và địa vị của người đó. Riêng với các thí sinh Miss World 2012, việc chọn đường bay còn phụ thuộc nhiều yếu tố như: mức độ đầu tư của quốc gia họ đại diện, hãng hàng không tài trợ, đặc biệt là việc có hay không các đường bay đến Nội Mông, Trung Quốc - địa điểm diễn ra cuộc thi. Dưới đây là các lựa chọn đường bay của một số người đẹp đã có mặt tại Trung Quốc trong ngày bắt đầu Miss World 2012 (18/7).

Hoa hậu New Zealand Collette Lachore chọn Qantas - hãng hàng không quốc gia Australia - nằm trong top 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới. Điều thú vị là Collette đã bỏ qua Air New Zealand - hàng không quốc gia của New Zealand. Lựa chọn này có tính thực dụng và cũng là bắt buộc. Qantas tài trợ cho Collette Lachore, đồng thời hãng này có nhiều chuyến bay đến Trung Quốc hơn là Air New Zealand.

Collette Lachore không phải là người duy nhất bỏ qua hãng hàng không quốc gia mình. Hoa hậu Bỉ sử dụng dịch vụ của Hà Lan Dutch airline KLM thay vì Brussels Airlines của Bỉ. Lý do là Brussels Airlines không có các chuyến bay thẳng đến Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hoa hậu Chile Camila Recabarren lại thể hiện màu cờ sắc áo ngay từ cách chọn đường bay. Cô sử dụng dịch vụ của hãng LAN Chile và đương nhiên được ngồi ở khoang hạng nhất.

Hoa hậu Đức tới Trung Quốc trên chuyến bay của hàng không quốc gia Lufthansa. Cô được "chiều chuộng" với mọi dịch vụ tốt nhất trên chiếc A380 - loại máy bay dân dụng sang nhất thế giới, còn được mệnh danh là "khách sạn bay 5 sao".

Hoa hậu Gibraltar Jessica Baldachino dùng dịch vụ hàng không giá rẻ của hãng BMI Baby. Với BMI thì Jessica sẽ phải móc túi ra để mua một cốc cà phê nếu cô muốn uống. Tuy nhiên, Jessica sẽ phải nối chuyến vì BMI Baby không bay tới Trung Quốc.

Hoa hậu CH Dominica chọn dịch vụ bay của American Airlines bởi hãng hàng không quốc gia của Dominica không có đường bay thẳng tới Trung Quốc.

Hoa hậu Philippines không chọn Philippine Airlines dù hãng này thường xuyên có đường bay thẳng tới các thành phố ở Trung Quốc. Cô mua vé hạng thương gia của hãng Air China. Phải chăng đây là hành động lấy lòng nước chủ nhà?

Hoa hậu Barbados Marielle Eoen Wilkie được hãng Atlantic Airlines tài trợ chi phí di chuyển đến Miss World 2012.

Hoa hậu Paraguay Fiorella Migliore Llanes chọn hãng hàng không quốc gia của Paraguay. Người đẹp có một sáng tạo rất dễ thương để bảo vệ hành lý của mình. Cô đóng gói chiếc đàn hạc trong một chiếc hộp dài. Ngoài hộp, người đẹp đăng bức ảnh cô đang chắp tay "cầu xin" cùng lời đề nghị khẩn thiết: "Làm ơn, xin hãy nhẹ tay. Tôi cần chiếc đàn hạc này để trình diễn tại cuộc thi Miss World". Có thể, Fiorella sẽ biểu diễn tài chơi đàn hạc trong phần thi tài năng.

Hoa hậu Hoàng My của Việt Nam sử dụng dịch vụ của hãng China Eastern. Bà Thúy Hạnh, đại diện công ty Elite cử My dự thi cho biết, họ chọn China Eastern vì với đường bay của hãng này, Hoàng My chỉ phải transit một lần ở Thượng Hải trước khi đến Nội Mông. Các đường bay khác đều phải nối chuyến hai lần mới đến được thành phố Ordos. Người đẹp Việt Nam dùng vé máy bay hạng nhất. Bà Thúy Hạnh chia sẻ, Elite luôn dành cho Hoàng My sự chăm sóc tốt nhất, thoải mái nhất khi đến với cuộc thi.

