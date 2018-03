So Ji Sub - 'quý ông độc thân đắt giá' xứ Hàn

Năm 2005, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hai năm sau đó, diễn viên quay lại làng giải trí với loạt tác phẩm như "Huynh đệ tàn sát", "Tôi là ma", "Đường số một", "Truy tìm bóng ma"... Với dự án màn bạc "Only You" (ảnh), anh đoạt Daesang - giải thưởng cao nhất về diễn xuất - tại Korean Culture and Entertainment Awards. Chuyện tình giữa cô gái khiếm thị và chàng cựu võ sĩ đấm bốc do Han Hyo Joo và So Ji Sub đóng chính gây xúc động. "Only you" được chọn chiếu mở màn liên hoan phim Busan hồi năm 2011. Các phim "Mặt trời của chàng Joo", "Oh My Venus"... của anh những năm gần đây đều được đánh giá cao.