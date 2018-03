So Ji Sub chưa tự tin lấy vợ ở tuổi 40

Dàn sao 'Giày thủy tinh' sau 14 năm: Người hạnh phúc, kẻ độc thân

So Ji Sub mới đây chia sẻ trên DongA anh thường xuyên được hỏi bao giờ lấy vợ, sinh con. Sang tuổi tứ tuần, anh vẫn chưa đủ tự tin để bước vào cuộc sống hôn nhân. "Bây giờ bạn gái còn chưa có, tôi không muốn tạo áp lực cho mình", Ji Sub nói. Giai đoạn này, anh muốn được hẹn hò, chuyện cưới xin để theo tự nhiên.

So Ji Sub ở tuổi 40.

So Ji Sub từng có quãng thời gian rất háo hức, chờ đợi kết hôn. Anh nói có lẽ do tự gây áp lực cho bản thân, hơn nữa chưa gặp người phù hợp nên kỳ vọng không thành.

So Ji Sub tròn 40 tuổi vào tháng 11."Tôi thích cảm giác mình ngày càng lớn tuổi chứ không hề mong trẻ lại, vì như thế sẽ phải trải qua quãng thời gian khổ sở một lần nữa, mà như thế cũng chẳng thay đổi được cuộc đời", nam diễn viên thổ lộ.

* Trailer phim "Đảo địa ngục"

Thời gian gần đây, So Ji Sub nhận được nhiều sự chú ý với phim mới The Battleship Island (Đảo địa ngục), đóng cùng Song Joong Ki, Hwang Jung Min... Phim phá kỷ lục Hàn Quốc về lượt người xem ngày đầu công chiếu.

So Ji Sub khởi nghiệp với vai trò người mẫu song khá lận đận. Năm 2002, sự nghiệp của anh đột phá với phim Giày thủy tinh. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với Xin lỗi, anh yêu em, Tuyến đường số một, Chuyện tình Bali... Ngoài diễn xuất, anh còn được yêu thích với vai trò ca sĩ.

Như Anh