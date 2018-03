Siêu mẫu béo kể chuyện bị quấy rối tình dục

Hậu trường chụp áo tắm của siêu mẫu béo Ashley Graham / Tủ đồ của siêu mẫu béo Ashley Graham

Trên Glamour số phát hành tháng 7, Ashley Graham kể về “tai nạn nghề nghiệp” năm 17 tuổi. Khi đó, cô được một trợ lý chụp ảnh dẫn vào phòng thay đồ. Ashley nghĩ người này muốn chỉ cho mình thấy thứ gì đó liên quan tới công việc. Tuy nhiên, cô được yêu cầu chạm vào chỗ nhạy cảm của anh ta.

“Tôi hoảng loạn. Và ơn Chúa, tôi đứng gần cửa nên thoát ra”, cô nói.

Ashley Graham không dám hé lộ câu chuyện. Cô vẫn tiếp tục gặp người này trên trường quay. Người mẫu 29 tuổi tiết lộ cô quen bạn gái hiện tại của người đàn ông này nhưng không kể lại câu chuyện. “Bởi có một tiếng nói bên trong thôi thúc tôi, rằng có thể anh ta đã thay đổi”, Ashley kể.

Sau vụ việc, Ashley Graham tự hứa sẽ không bao giờ để mình bị thao túng. Cô cũng đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt với bản thân khi chụp ảnh nhạy cảm. “Nếu là những bức ảnh thô tục, tôi sẽ không chụp”.

Trước đó, trong cuốn hồi ký A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like, người mẫu béo tiết lộ cô từng bị lạm dụng theo cách tương tự khi mới 10 tuổi. Con trai một người bạn của bố mẹ Ashley đã tấn công cô sau một buổi đi bơi.

Ashley Graham là một trong sáu người mẫu béo nổi bật nhất hiện nay. Cô cao 1,75 m cùng số đo 116-98-123,5 cm. Cô gây chú ý khi trở thành người mẫu size 16 đầu tiên được chụp hình trên ấn phẩm Sports Illustrated Swimsuit Issue 2015. Ashley Graham từng chụp cho nhiều tạp chí như Elle, Harper's Bazaar, Glamour, Latina.

