Showbiz Hàn dậy sóng vì scandal loạt sao hạng A quấy rối tình dục

Diễn viên kiêm giảng viên Hàn Quốc bị sa thải vì bê bối tình dục / Tài tử 'Hoàng tử gác mái' lấy vợ sau tai tiếng cưỡng dâm

Từ trái qua: Jo Min Ki, Oh Dal Soo và Jo Jae Hyun - đang vướng bê bối tình dục ở Hàn Quốc - những ngày gần đây. Hiện các diễn viên này đều phải ngừng mọi dự án phim.

Allkpop cho biết, phong trào "MeToo" đang lan khắp làng giải trí Hàn từ sau vụ tai tiếng của diễn viên gạo cội, Phó giáo sư Jo Min Ki.

Theo đó, ngày 20/2, Đại học Cheongju - nơi Jo Min Ki - đang giảng dạy chia sẻ, tháng 11/2017, họ nhận được đơn tố cáo của một nữ sinh về hành vi quấy rối tình dục của Jo Min Ki và đã báo cáo lên Ủy ban bình đẳng giới. Diễn viên kiêm giáo sư sau đó bị đình chỉ công tác ba tháng, nhận quyết định bãi nhiệm từ ngày 28/2.

Trước bê bối trên, công ty quản lý ra thông cáo, sự việc chỉ là tin đồn thất thiệt. "Anh ấy cảm thấy bất công vì vướng phải tin đồn này ở cương vị giảng viên. Vì trách nhiệm, Jo Min Ki đã chủ động nộp đơn từ chức", đại diện diễn viên viết.

Thông cáo này khiến những nạn nhân từng bị ông quấy rối tức giận. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, diễn viên nhạc kịch Song Ha Neul chia sẻ chi tiết những hành vi đồi bại mà Jo Min Ki từng gây ra với sinh viên. Bài viết được truyền thông Hàn chia sẻ ngay trong đêm 20/2.

Song Ha Neul viết: "Tôi đã cố quên đi quá khứ, nhưng sau khi đọc bản tuyên bố nói rằng Jo Min Ki thấy bị đối xử bất công, tôi không còn giữ được bình tĩnh. Điều mà bạn bè tôi và tôi phải chịu đựng trong vài năm qua không phải là tin đồn vô căn cứ hay 'thuyết âm mưu' có ai đó hãm hại ông ta".

Cô kể từng được nhiều tiền bối khóa trên cảnh báo phải cẩn thận với Phó giáo sư Jo Min Ki. Việc ông quấy rối tình dục nữ sinh là "bí mật" được các khóa truyền tai nhau. Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm, các nạn nhân không thể thoát ra khỏi sự khống chế của ông.

"Với sinh viên nhạc kịch khao khát trở thành diễn viên, Jo Min Ki được ví như 'vua trường học' vì là ngôi sao lớn. Ông ta có văn phòng riêng gần trường. Vài lần một tuần, ông luôn gọi nữ sinh đến vào ban đêm. Họ không thể từ chối vì giảng viên nói phải thảo luận về diễn xuất và thử giọng. Do đó, họ đến và bị ông ta ép uống rượu" cô nói.

Song Ha Neul tiết lộ cô và những sinh viên khác nhiều lần bị ông chạm ngực, sờ soạng chỗ nhạy cảm. Họ khó khăn lắm mới thoát được và luôn sợ hãi khi đối diện ông.

Song Ha Neul - nạn nhân bị Jo Min Ki lạm dụng tình dục - tiết lộ chi tiết hành vi của ông.

Cuối bài viết, diễn viên nhạc kịch kêu gọi mọi người cùng lên tiếng đưa những kẻ xấu xa ra ánh sáng. "Các nạn nhân không nên im lặng và thủ phạm không thể được bảo vệ mãi vậy", cô viết.

Lời kêu gọi của Song Ha Neul lan truyền nhanh chóng, trở thành phong trào "MeToo" và được nhiều người hưởng ứng. Hàng loạt sao nữ nước này lần lượt chỉ đích danh những kẻ có hành vi đồi bại với mình, họ đều là người nổi tiếng như diễn viên, đạo diễn và Giám đốc đài truyền hình.

Theo Allkpop, vài ngày sau, một nghệ sĩ ngoài 40 tuổi tiết lộ trên Instagram từng bị nam diễn viên hài kịch nổi tiếng họ Oh quấy rối. Thập niên 1990, khi còn làm việc tại nhà hát Busan, Oh thường xuyên tấn công tình dục các diễn viên trẻ, khiến họ sợ hãi, trong đó có nhiều người bị sang chấn tâm lý.

"Hiện ông ta là diễn viên phụ nổi tiếng, được đánh giá cao sự hài hước. Với tôi, ông ta là đồ biến thái, ác quỷ và kẻ điên. Tôi đã phải tiếp nhận điều trị tâm lý suốt 20 năm qua vì sự ghê tởm mà ông ta mang lại. Hy vọng ông ta bị trừng phạt thích đáng”, người này viết.

Pann cho biết, thông tin do nghệ sĩ nữ này cung cấp trùng khớp với diễn viên Oh Dal Soo - ngôi sao chuyên trị vai phụ trong các phim đình đám như Biệt đội siêu trộm, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, Lời hứa với cha, Along with the Gods: The two worlds...

Hiện công ty quản lý và Oh Dal Soo vẫn im lặng dù tên của anh xuất hiện dày đặc trong những bài viết liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục. Mới đây, truyền thông Hàn cho biết Oh Dal Soo xác nhận đã chia tay bạn gái lâu năm - sao nhạc kịch Chae Kook Hae - nhưng phớt lờ bê bối quấy rối. Điều này khiến fan phẫn nộ, yêu cầu anh nhanh chóng lên tiếng và xin lỗi các nạn nhân.

Oh Dal Soo liên tục được nhắc tên trong vụ việc bê bối tình dục của làng giải trí Hàn những ngày gần đây.

Hôm qua - ngày 23/2, một nhân viên đoàn phim tiếp tục cố cáo nam diễn viên gạo cội tên J đã cưỡng hôn và chạm vào ngực cô. Ngay sau đó, diễn viên Choi Yul trực tiếp đăng ảnh lên Instagram và nói Jo Jae Hyun là kẻ chuyên có hành động khiếm nhã với diễn viên nữ.

“Tôi phân vân không biết khi nào mọi chuyện về ông bị phanh phui. Nó đến sớm hơn tôi nghĩ, đây mới là bắt đầu thôi. Còn rất nhiều tên rác rưởi ngoài kia... Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi tất cả kẻ biến thái đều biến mất", Choi Yul viết.

Theo đài cáp JTBC, một nạn nhân tiết lộ Jo Jae Hyun đã tiếp cận từ phía sau, luồn tay vào quần áo cô. Sau đó ông ta đưa tiền, yêu cầu cô im lặng và quên hết mọi thứ. SBS Entertainment cho biết, năm 2017, Jo Jae Hyun đứng thứ bảy trong danh sách 10 sao Hàn sở hữu khối tài sản nhà đất kếch xù với 36 tỷ won (khoảng 720 tỷ đồng).

Công ty đại diện diễn viên đang xác minh lại với Jo Jae Hyun và hứa sẽ công khai mọi việc. Theo Daum, hiện dư luận quay sang tấn công trang cá nhân con gái của ông là diễn viên trẻ Jo Hae Jung, khiến cô sợ hãi và khóa chức năng bình luận.

Tương tự, đạo diễn Cho Geun Hyun cũng bị cáo buộc quấy rối diễn viên trẻ khi cô được mời đóng minh họa MV ca nhạc. Cô kể bị đạo diễn gọi vào phòng họp và khóa trái cửa. "Ông ta liên tục nói về cách làm thế nào để quyến rũ người khác và hứa giúp họ nổi tiếng, cho đóng vai chính mà không cần phải có tài năng", diễn viên nói thêm.

Sau khi bài tố cáo được đăng tải, đạo diễn Cho Geun Hyun đã gửi tin nhắn xin lỗi đến tất cả diễn viên nữ tham gia buổi thử vai ngày hôm đó và mong diễn viên trẻ xóa bài viết về mình.

Công ty sản xuất phim Heung Bu - dự án cuối cùng có sự góp mặt của sao quá cố Kim Joo Hyuk - đã loại Cho Geun Hyun ra khỏi các hoạt động quảng bá dù ông làm đạo diễn. Hiện ông nghỉ ngơi tại Mỹ.

Loạt bê bối tình dục của sao hạng A xứ Hàn khiến dư luận bức xúc. Hàng trăm nghìn người đòi truyền thông nước này phải làm rõ sự việc, đòi lại công bằng cho các nghệ sĩ nữ và làm trong sạch showbiz.

Độc giả Min Kyung bình luận: "Đằng sau sự hào nhoáng của giới giải trí là những câu chuyện động trời. Thật không thể tin những người luôn xuất hiện với phong thái đạo mạo, từ tốn lại là những kẻ biến thái. Làm ơn đừng để thêm bất kỳ diễn viên nữ nào chịu đựng nỗi đau ấy".

"Hành động của họ cần phải bị lên án và đuổi khỏi ngành. Không thể những con sâu ấy đục khoét ngành giải trí", tài khoản Lee Hong Shik nói.

Vài năm trước, dư luận Hàn Quốc cũng xôn xao khi nhiều ngôi sao - trong đó có các thần tượng đình đám dính líu tới xâm hại tình dục như Park Yoo Chun, tài tử Park Shi Hoo, Lee Jae Won - cựu thành viên ban nhạc H.O.T, ca sĩ Go Young Wook, diễn viên Lee Jin Wook, Lee Min Ki hay Jung Joon Young...

