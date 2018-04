Shania Twain từng bị bố dượng lạm dụng tình dục

Shania Twain - nghèo đói, bệnh tật và nỗi đau chồng ngoại tình / Shania Twain hủy buổi diễn giã từ sự nghiệp vì bệnh tật

Trên The Guardian, ca sĩ Canada nói cô là nạn nhân của bố dượng, Jerry Twain. “Tôi không muốn nói chi tiết nhưng cũng không ngại nói ra chuyện đó. Tôi nghĩ điều này quan trọng vì nó giúp nhiều người hiểu họ có thể tồn tại sau tất cả”.

Shania Twain chia sẻ câu chuyện ám ảnh bản thân.

Ca sĩ 52 tuổi kể cô bị bạo hành và lạm dụng tình dục từ khi 10 tuổi. “Tôi cảm thấy lạm dụng thường gắn liền với việc ngược đãi về thể xác và tâm lý, nhất là với người bạn quen biết”, cô nói.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC năm 2011, Shania Twain từng kể bố dượng thường xuyên đánh đập mẹ cô. Ông Jerry Twain và mẹ Shania qua đời sau một tai nạn xe hơi năm 1987.

Shania Twain là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc đồng quê. Theo Rolling Stone, Shania Twain bán được hơn 85 triệu album suốt sự nghiệp và ghi dấu ấn với những ca khúc như You’re still the One, That Don’t Impress Me Much… Sau nhiều năm rời xa làng nhạc, Shania Twain trở lại từ năm ngoái với album Now.

* Shania Twain hát "You've Got A Way"

Shania Twain - 'You've Got A Way'

Minh Anh