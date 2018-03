Shania Twain - nghèo đói, bệnh tật và nỗi đau chồng ngoại tình

Shania Twain hủy buổi diễn giã từ sự nghiệp vì bệnh tật / Shania Twain trở lại sân khấu sau 8 năm

Shania Twain gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình phát thanh Bizarre Life mới đây, chia sẻ lý do cô biến mất khỏi làng giải trí 15 năm qua. Shania nói rằng những nỗi đau đớn suốt từ thời thơ ấu tới trung niên từng khiến cô không còn đủ sức vượt qua.

Shania Twain trong chương trình "Bizarre Life" ngày 13/7.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đó, Shania kể về tuổi thơ nghèo đói và nhiều nỗi buồn.

Nữ ca sĩ từng tâm sự trên Rolling Stone cô nhiều lần ghen tỵ với các bạn ở trường vì họ có táo và sandwich cho bữa trưa, trong khi cô chỉ có lát bánh mỏng quệt mayonnaise hoặc mù tạt. Cô không bao giờ có can đảm xin đồ ăn của bạn bè dù rất thèm muốn. “Tôi chắc chắn không bao giờ hạ nhục bản thân để xin giúp đỡ như vậy”, cô nói. Từ năm tám tuổi, Shania Twain đã phải hát ở quán bar nhằm giúp cha dượng và mẹ có thêm thu nhập.

Không chỉ vậy, Shania Twain nhiều lần chứng kiến cảnh cha dượng hành hạ mẹ mình. Cô kể về một kỷ niệm đau lòng trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC năm 2011, khi ông Jerry Twain nổi cơn thịnh nộ và ấn đầu bà Sharon vào bồn vệ sinh. “Tôi thực sự nghĩ bà ấy đã chết đuối và sẽ không bao giờ tỉnh dậy”, Shania Twain nhớ lại.

* Ca khúc "You're still the One"

Shania Twain - 'You're Still the One'

Hôn nhân không hạnh phúc đẩy bà Sharon vào chứng trầm cảm và đôi khi không ra khỏi giường. Bài hát đầu tiên Shania Twain viết là về mẹ mình, với tiêu đề Mama Won’t You Come Out to Play. Cô kể trên Good Morning America: “Mẹ tôi luôn luôn là người cô độc. Tôi thực sự không hiểu tại sao. Bà không còn nên tôi không thể hỏi. Bà luôn quan sát cuộc đời qua ô cửa sổ. Mẹ tôi lúc nào cũng buồn và không đủ dũng khí đối mặt với cuộc đời. Đó là lý do tôi viết ca khúc ấy”.

Theo Shania Twain, cuộc sống gia đình bất hạnh nhưng bà Sharon hết lòng ủng hộ đam mê âm nhạc của con gái. Nếu không có bà, Shania Twain không thể có những bước thành công trong sự nghiệp. “Tôi không thể tự mình làm điều đó”, ca sĩ từng giành giải Grammy khẳng định.

* Shania Twain - "You've Got A Way"

Shania Twain - 'You've Got A Way'

Bi kịch đến với Shania Twain một lần nữa khi tháng 11/1987, một tai nạn xe hơi cướp đi mạng sống của cha dượng và mẹ cô. “Khi chạm tới đáy của cảm xúc và đối mặt với cuộc sống mong manh, bạn chợt nhận ra những điều khác không còn quan trọng. Những ưu tiên của bạn hoàn toàn thay đổi”, cô nói trong chương trình Behind the Music của kênh Vh1. Cô gái Shania 22 tuổi khi đó buộc phải từ bỏ đam mê âm nhạc, chịu trách nhiệm chăm sóc cho các em.

Shania Twain nói trên CBC rằng đó là bước ngoặt của cuộc đời, buộc cô phải trưởng thành. Các em chuyển đến sống cùng cô vài năm sau khi bố mẹ qua đời, tất cả cùng chăm sóc nhau. “Tôi học được rất nhiều từ biến cố ấy”, Shania kể.

Khi Shania Twain kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Mutt Lange năm 1993, những tưởng cuộc đời cô đã tìm được bình yên sau quá nhiều sóng gió. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một bi kịch lớn hơn.

Shania Twain và người chồng đầu, nhà sản xuất Mutt Lange.

Năm 2008, sau 15 năm kết hôn, Mutt Lange thú nhận đã lừa dối Shania và đang yêu người bạn thân nhất kiêm trợ lý của cô - Marie-Anne Theibaud. Cuộc chia tay không chỉ đặt dấu chấm hết cho cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của ca sĩ người Canada, mà còn chấm dứt mối quan hệ trong âm nhạc. Mutt Lange là người đứng sau những ca khúc đình đám của Shania Twain.

“Tôi không muốn sống nữa”, Shania Twain từng thốt lên như vậy khi nói chuyện với Oprah Winfrey năm 2011.

Shania Twain viết thư cho người bạn cũ Marie-Anne Theibaud, hỏi tại sao lại cướp chồng của cô. Ca sĩ nhạc đồng quê cũng tìm gặp Marie-Anne nhưng chỉ khiến tinh thần thêm hoảng loạn. “Tôi biết điều đó thật thảm hại. Nhưng chúng ta ai chẳng có khoảnh khắc đáng thương như vậy”, cô nói với Oprah Winfrey.

Nhiều năm sau, khi tham gia một chương trình truyền hình, MC Andy Cohan hỏi Shania Twain nói gì nếu gặp lại chồng cũ, cô châm biếm: “Tôi ước chưa bao giờ gặp anh ta”. Thủ tục ly hôn của cả hai hoàn tất năm 2010.

“Tôi cứ nghĩ hôn nhân là mãi mãi. Tôi thực lòng tin vậy. Tôi đã tưởng mình an toàn và rằng mối quan hệ đầy sáng tạo này sẽ kéo dài mãi. Quả là sai lầm. Người ta chẳng bao giờ biết được điều gì đợi mình ở cuối con đường”, Shania Twain chia sẻ với MC Dan Wootton trong chương trình phát thanh Bizarre Life hôm 13/7.

Năm 2009, hơn một năm sau khi hôn nhân rạn nứt, Shania Twain chia sẻ trên trang cá nhân rằng cuộc sống của cô dần ổn định trở lại. Cô gắn kết với Frederic Theibaud - người chồng của kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Hai tâm hồn đau khổ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm và cùng đưa nhau vượt qua biến cố cuộc đời. “Anh ấy là bạn đồng hành của tôi và con trai Eja. Cùng trải qua cảnh tan vỡ gia đình, anh ấy hiểu tôi hơn ai hết. Dựa vào nhau, chúng tôi trở nên mạnh mẽ và gần gũi”, cô kể với People.

Họ làm đám cưới năm 2011 tại Puerto Rico, với sự tham dự của bạn bè thân thiết và gia đình.

Shania Twain tìm được hạnh phúc mới bên Frederic Theibaud.

Trước đó, khi mất chồng và người bạn thân nhất, Shania Twain cũng mất đi giọng hát. Cô mắc chứng dysphonia (chứng khó phát âm do co thắt). “Những nỗi sợ hãi và lo lắng suốt cuộc đời dần bóp méo giọng của tôi”, ca sĩ người Canada nói với Oprah Winfrey trong cuộc phỏng vấn năm 2011.

Ca sĩ 51 tuổi phải trải qua hành trình dài để luyện tập nhằm phục hồi chấn thương và lấy lại chất giọng. “Tôi mất giọng suốt mấy năm trời. Tôi có thể nói nhưng không hét lên được. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể phát hành một album nào nữa. Tôi rất tuyệt vọng”.

* Ca khúc "From This Moment On"

Shania Twain - 'From This Moment On'

Sau 15 năm lui về ở ẩn, Shania Twain bất ngờ trở lại và tuyên bố phát hành album Now vào tháng 9 tới. Đây là album thứ năm trong sự nghiệp của Shania Twain và là sản phẩm âm nhạc đầu tiên không do chồng cũ của cô sản xuất. Ca sĩ tiết lộ trên Rolling Stone, cô tự viết nhạc cho các ca khúc trong album. “Đó phải là sản phẩm âm nhạc thuần khiết, là câu chuyện, hành trình cảm xúc của tôi. Tôi cô đơn và không muốn phủ nhận điều ấy. Tôi không muốn album mới liên quan gì tới các tác phẩm của Mutt”.

Nghĩ về những gì đã trải qua, Shania Twain chia sẻ trong chương trình Bizarre Life: “Tôi nghĩ mọi thứ thật tuyệt. Ý tôi là, những điều tồi tệ nhất trong đời tôi đã kết thúc”.

Shania Twain là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc đồng quê. Theo Rolling Stone, Shania Twain bán được hơn 85 triệu album suốt sự nghiệp và ghi dấu ấn với những ca khúc như You’re still the One, That Don’t Impress Me Much…

