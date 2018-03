Selena Gomez tái hợp Justin Bieber

Selena Gomez là 'Người phụ nữ của năm 2017' / Selena Gomez chia tay bạn trai giữa tin đồn hàn gắn Justin Bieber

Ngay sau khi chia tay The Weeknd, Selena Gomez công khai đi chơi và thể hiện tình cảm với Justin Bieber. Ngày 1/11, cả hai cùng nhau đạp xe ở Los Angeles, sau đó khoác tay nhau đi dạo.

Selena Gomez và Justin Bieber tựa vào nhau khi đi dạo. Ảnh: TMZ.

Theo TMZ, Selena Gomez và Justin Bieber nối lại quan hệ được vài tuần và dành rất nhiều thời gian bên nhau. Họ cùng đi ăn, đi chơi, tới nhà thờ, gặp gỡ bạn bè... Nguồn tin của People nói: "Justin rất vui khi Selena lại độc thân. Anh ấy hy vọng có thể giành lại niềm tin của cô ấy để họ về bên nhau".

Nguồn tin của People khẳng định Justin Bieber không phải nguyên nhân khiến Selena Gomez bỏ The Weeknd. "Cô ấy và Abel (tên thật của The Weeknd) gặp trục trặc vài tháng qua. Thật khó khăn cho họ khi một người bận rộn với tour diễn còn một người có công việc ở New York. Dù Selena luôn cố gắng tham dự các đêm diễn của anh ấy, sự xa cách vẫn khiến cả hai xa nhau. Họ chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc", người này nói.

Selena Gomez liên tục bên nhau những ngày gần đây. Ảnh: Pacific Coast News.

Mùa hè năm ngoái, Selena Gomez (25 tuổi) từng đối đầu Justin Bieber (23 tuổi) trên Instagram sau khi cô đưa ra nhận xét về chuyện tình yêu mới của Justin với Sofia Richie. Họ giảng hòa và nối lại liên lạc sau khi Justin Bieber biết tin Selena Gomez phải trải qua ca phẫu thuật ghép thận.

Selena Gomez và Justin Bieber hẹn hò và chia tay nhiều lần, trong khoảng thời gian từ năm 2011 tới 2014. Selena Gomez từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với W năm 2016, cô đau khổ vì chia tay nhưng không bao giờ muốn quay lại với bạn trai kém tuổi. "Tôi đã quá mệt mỏi", Selena nói.

