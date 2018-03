Selena Gomez - 'phù thủy nhỏ' vững vàng trước sóng gió cuộc đời

15 năm 'lột xác' của Selena Gomez / Bên trong biệt thự 2,2 triệu USD Selena Gomez vừa mua

Selena Gomez vừa trải qua một ca phẫu thuật cấy ghép thận. Theo TMZ, thận của Selena Gomez đã suy yếu một khoảng thời gian dài. Hồi tháng 5, sau khi xem đêm diễn của The Weeknd - người yêu cô - ở Chicago (Mỹ), Selena Gomez phải đi cấp cứu.

Bạn thân Francia Raisa là người hiến thận cho Selena Gomez. Cả hai nắm tay nhau trên giường bệnh.

Từ tháng 4/2016, Selena Gomez đã tạm dừng các tour diễn và hoạt động âm nhạc, tập trung điều trị căn bệnh Lupus. Chứng bệnh mạn tính này gây tổn thương lên hầu hết hệ cơ quan trong cơ thể, đe dọa tính mạng người bệnh. Hệ miễn dịch không giúp cơ thể chống lại các tác nhân lạ mà quay lại tấn công cơ thể.

Selena Gomez khi đó gửi thông cáo cho People, chia sẻ về bệnh tật và phủ nhận các tin đồn cô nghiện rượu hay ảnh hưởng tinh thần từ vụ xích mích với tình cũ - Justin Bieber - trên Instagram.

Ca sĩ khoe vết mổ sau ca cấy ghép.

Dù bệnh tật, Selena Gomez vẫn luôn tươi cười mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện. Hôm 14/9, sau khi ổn định sức khỏe, Selena Gomez quay trở lại với công việc và tham gia phim mới của đạo diễn Woody Allen.

Những trắc trở trong cuộc sống riêng, tình yêu và sức khỏe chưa bao giờ khuất phục được Selena Gomez. Cô luôn cố gắng hết sức để tiến lên phía trước. Giống như cô chia sẻ trên InStyle đầu tháng 9: "Tôi không phụ thuộc vào một quãng đời nhất định để khiến mình hạnh phúc".

Trước khi gắn bó với The Weeknd, Selena Gomez có nhiều năm yêu đương ồn ào cùng Justin Bieber. Cả hai từng dành nhiều lời có cánh cho nhau, nhưng ngày càng xa cách sau nhiều lần cãi vã và làm lành. Selena Gomez từng vì người yêu mà tạm nghỉ chơi với Taylor Swift, khi bạn thân không thể khuyên bảo cô tỉnh táo trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cuối cùng ca sĩ The Heart Wants What It Wants đã mạnh dạn chấm dứt mối quan hệ rắc rối và công khai trên Instagram rằng cô bị Justin Bieber lừa dối nhiều lần.

Selena Gomez thổ lộ trên InStyle: "Điều quan trọng với tôi là biết yêu thương, trân trọng gia đình, bạn bè và đảm bảo mình không bao giờ bị ảnh hưởng bởi một chàng trai nào nữa. Trước đây, tôi quá trẻ, dễ bị ảnh hưởng và tôi thấy không an toàn".

Selena Gomez hiện hạnh phúc bên The Weeknd.

Hiện tại, Selena Gomez tìm được người đàn ông vững chãi và yêu thương cô. Nguồn tin của Selena Gomez chia sẻ trên People, The Weeknd đã làm mọi thứ có thể nhằm giúp người yêu hồi phục nhanh hơn sau ca phẫu thuật. “Anh ấy là nguồn cổ vũ lớn nhất của cô ấy. Selena từng đi khắp nơi theo anh ấy trong tour diễn, còn Abel (tên thật của The Weeknd) cũng nghỉ diễn để có mặt ở bên cô lúc phẫu thuật và trong quá trình phục hồi sức khoẻ. Anh ấy rất quan tâm và điều đó có ý nghĩa rất lớn với Selena”.

* Selena Gomez biểu diễn trên sân khấu cùng Charlie Puth

We don't talk anymoe - Selena Gomez, Charile Puth

Để có được vị trí ngôi sao như hiện nay, Selena Gomez cũng phải nỗ lực hơn nhiều người khác. Cô có tuổi thơ nghèo khó và gia đình không hạnh phúc.

Khi Selena Gomez chào đời, mẹ cô mới chỉ 16 tuổi và bố cô là học sinh trung học. Ông bà là người chăm bẵm Selena, để bố mẹ cô theo đuổi việc học. Sinh con sớm, khi chưa có khả năng nuôi sống bản thân, gia đình Selena Gomez luôn ở trong tình cảnh nghèo khó. Bố mẹ cô ly hôn khi Selena lên 5 tuổi.

Hai mẹ con sống dựa vào nhau, thường xuyên đối mặt cảnh nhà không đủ tiền mua thức ăn. Nhìn lại những năm tháng ấy, Selena Gomez thổ lộ trên Glamour năm 2012: "Lúc còn nhỏ, tôi không biết trân trọng những cố gắng của mẹ khi nuôi dưỡng mình. Tôi hoảng sợ khi bố mẹ bỏ nhau và chẳng bao giờ thấy ánh sáng cuối đường hầm vì mẹ tôi phải làm việc quá vất vả để tôi có cuộc sống tốt hơn".

Đam mê diễn xuất từ mẹ đã truyền lửa sang Selena Gomez, cho cô nghị lực để đến với những buổi thử vai tuyển diễn viên. Năm 10 tuổi, Selena Gomez đã được tham gia show truyền hình Barney và những người bạn. Sau đó là những vai nhỏ trong Spy Kids 3-D: Game Over, Walker, Texas Ranger: Trial by Fire...

Năm 2007, Selena Gomez lần đầu được giao vai chính trong tác phẩm Wizards of Waverly Place của Disney. Ngoại hình đáng yêu, xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên giúp Selena Gomez bắt đầu có tiếng tăm với vai “phù thuỷ nhỏ”. Thành công của phim đưa Selena Gomez bước vào làng giải trí và bắt đầu có thu nhập lớn, giúp hai mẹ con thoát cảnh nghèo đói. Không chỉ đóng phim, Selena Gomez còn lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và có những tác phẩm ghi dấu ấn như Love You Like a Love Song, Kill Em with Kindness, The Heart Wants What It Wants...

Từ cô gái nghèo, không có đủ tiền ăn món mỳ Italy yêu thích, Selena Gomez phấn đấu không ngừng, mua được biệt thự triệu USD, sở hữu khối tài sản 50 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Selena Gomez từng trải lòng trên Glamour: “Nếu tôi để tất cả những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến mình, tôi không nghĩ mình sẽ hài lòng với bản thân ở hiện tại. Mẹ vẫn thường khuyên tôi: Hãy quay qua hướng khác và tiến lên phía trước, nếu gặp khó khăn. Đó là điều tôi luôn làm. Giờ nhìn lại, tôi không có gì hối tiếc”.

* 15 năm 'lột xác' của Selena Gomez

15 năm 'lột xác' của Selena Gomez

Minh Anh