Selena Gomez khuyên Justin Bieber ngừng đăng ảnh bạn gái mới

Kể từ khi có tin đồn Justin Bieber hẹn hò con gái danh ca Lionel Richie, fan của ca sĩ Let Me Love You thường lên Instagram của anh dành những biểu tượng rắn độc cho người mẫu 17 tuổi.

Selena Gomez (trái) từng hẹn hò với Justin Bieber một thời gian dài, trước khi ca sĩ 22 tuổi gắn bó cùng Sofia Richie (phải).

Ngày 14/8, khi đang ở Tokyo cùng Sofia Richie, Justin Bieber lên tiếng chỉ trích người hâm mộ: "Tôi sẽ để tài khoản của mình sang chế độ riêng tư nếu mọi người không dừng thái độ ghét bỏ thiếu kiểm soát này. Nếu là fan thực sự, bạn sẽ không có hành động hèn hạ với người khác như vậy".

Selena Gomez sau đó bày tỏ: "Nếu không thể kiểm soát được những người ghét bỏ, tốt nhất hãy dừng chia sẻ ảnh chụp chung với bạn gái. Nên để những hình ảnh đó chỉ cho riêng hai người thôi. Đừng nổi giận với fan của anh. Họ yêu anh".

Sau hành động của Selena Gomez, người hâm mộ đồng loạt kêu gọi ngừng theo dõi Justin Bieber. Số khác ủng hộ hành động của Selena.

Justin và Sofia đi chơi ở Tokyo hôm 14/8. Ảnh: GC.

Justin Bieber và Selena Gomez chia tay năm 2014 và ngừng theo dõi nhau trên Instagram. Hồi tháng 6, họ nối lại quan hệ trên mạng xã hội. Kể từ khi chia tay Selena Gomez, Justin Bieber hẹn hò nhiều người đẹp nhưng tất cả chỉ thoảng qua.

