Selena Gomez đón em gái kém 20 tuổi

Selena Gomez buồn bã vì chia tay Justin Bieber

Nguồn tin trên Us cho biết, bà Mandy Teefey, 37 tuổi, vừa chào đón con gái với chồng, Brian Teefey. Brian Teefey là cha dượng của Selena Gomez. Hôm 14/6, trên Facebook, nữ diễn viên 20 tuổi chia sẻ: “Mẹ, Brian và tôi rất biết ơn những lời chúc mừng của mọi người. Em gái bé nhỏ của tôi, Gracie Elliot Teefey, chào đời hôm 12/6. Yêu các bạn rất nhiều”.

Selena Gomez và mẹ. Ảnh: Us.

Bạn thân của nữ ca sĩ "Come & Get It" - Demi Lovato - gửi lời chúc mừng Selena Gomez. Đây là tin vui của gia đình Selena sau lần sảy thai của bà Mandy Teefey tháng 12/2011. Bé gái khi đó được đặt tên là Scarlett. Selena từng gọi cô em gái chưa kịp chào đời là “thiên thần hộ mệnh” của gia đình.

Mandy và Brian, quản lý của Selena Gomez, kết hôn năm 2006. Bà Mandy ly hôn cha ruột Selena, Ricardo Gomez, khi nữ diễn viên mới lên 5. Mandy Teefey sinh Selena khi bà mới 17 tuổi.

Song Ngư