Sean Penn hẹn hò cô gái kém 32 tuổi

Charlize Theron lần đầu lên tiếng về quan hệ với Sean Penn

E! News hôm 6/10 đưa tin, Sean Penn và Leila D'Onofrio đã ở bên nhau vài tháng qua. Mới đây, họ bị phát hiện đi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng ở Los Angeles.

Cách đây một tuần, Leila cũng đăng tải bức ảnh cô cùng Sean Penn đang làm việc trong studio để thu âm cuốn sách nói tại Malibu, Mỹ.

Từ trái sang: Sean Penn (56 tuổi), Leila D'Onofrio (24 tuổi) và Vincent D'Onofrio (57 tuổi).

Leila D'Onofrio, 24 tuổi, là diễn viên ở Hollywood. Bộ phim gần nhất cô tham gia là Mother, May I Sleep With Danger, đóng cùng James Franco và Tori Spelling. Cô là con gái tài tử Vincent D'Onofrio (từng đóng Jurassic World, The Magnificent Seven...).

Sean Penn chỉ kém bố Leila D'Onofrio một tuổi.

Bức ảnh được Leila đăng lên trang cá nhân.

Sean Penn từng hẹn hò Charlize Theron nhưng họ chia tay tháng 7/2015. Anh từng làm đám cưới với Madonna (từ 1985 tới 1989) và có mối quan hệ kéo dài 14 năm với Robin Wright.

Minh Anh