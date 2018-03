Scarlett Johansson tin đã tìm được bạn đời hoàn hảo

Scarlett Johansson mang bầu 5 tháng vẫn diện váy ôm / Scarlett Johansson có thể hoãn đóng phim vì mang bầu

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Ryan Reynolds, diễn viên Scarlett Johansson hiện gắn bó với một nhà báo người Pháp, Romain Dauriac. Hai người cũng đang mong chờ chào đón đứa con đầu lòng. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, số phát hành tháng 5, diễn viên của phim Captain America: The Winter Soldier, cho rằng Romain Dauriac là lựa chọn hoàn hảo cho cô khi anh không phải là một người hoạt động trong ngành giải trí.

Scarlett Johansson cho rằng lợi thế trong mối quan hệ với Romain Dauriac là anh không phải người của showbiz.

Ngôi sao 29 tuổi giải thích về mối quan hệ với nhà báo Romain Dauriac: "Mọi thứ dễ dàng hơn khi anh ấy không phải là một diễn viên. Chúng tôi làm những việc rất khác nhau. Vì thế, cả hai có thể khám phá và tận hưởng thế giới riêng của nhau. Chúng tôi không bị mâu thuẫn bởi lịch trình dày đặc, chồng chéo nhau và không phải đối mặt với các vấn đề khác. Bạn biết đấy, diễn viên nói chung rất đa cảm, dễ bị ám ảnh bởi cảm xúc".

Trước khi gặp gỡ Dauriac, diễn viên phim Under the Skin từng kết hôn với diễn viên Ryan Reynolds. Scarlett Johansson ly hôn vào năm 2010, sau hai năm làm đám cưới. Quyết định ly hôn dường như bị tác động nhiều bởi suy nghĩ của Scarlett Johansson về sự nghiệp của mình. Cô tâm sự: "Lúc đó (năm 2009), tôi thấy công việc thật tẻ nhạt và không có nguồn cảm hứng. Tôi không thực sự hiểu mục đích của công việc là gì. Nhưng khi tham gia diễn kịch (vở A View From the Bridge trên sân khấu Broadway), tôi chợt nhận ra mình sở hữu khả năng diễn xuất riêng và đó là những gì tôi muốn ở bản thân".

Scarlett chia sẻ nhiều điều về cuộc sống riêng tư, sự nghiệp trên tạp chí Vanity Fair.

Sự tự tin về khả năng diễn xuất của bản thân giúp Scarlett Johansson đoạt được vai diễn Black Widow trong loạt phim của Marvel. Người đẹp kết luận: "Nếu muốn một cái gì đó, bạn phải làm mọi thứ vì nó. Đó là điều tôi học được".

Thùy Liên

Ảnh: E!