Scarlett Johansson lộng lẫy trên thảm đỏ 'The Avengers'

Chiều 11/4 tại Rạp El Capitan ở Hollywood (Mỹ), sự kiện thảm đỏ ra mắt toàn cầu của siêu bom tấn "The Avengers" diễn ra với sự góp mặt của dàn minh tinh, tài tử tham gia bộ phim. Người hâm mộ xếp hàng dài cả con phố để chờ đợi gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. Hoàng My, đại diện của Việt Nam tham dự sự kiện này, chưa có mặt vì 11/4 cô mới lên đường sang Mỹ. Hoàng My sẽ tham gia phỏng vấn dàn diễn viên trong hai ngày 12 và 13/4.