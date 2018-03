Scarlett Johansson khoe vai trần ở Nhật Bản

Nữ diễn viên trong một sự kiện khác ở Nhật. Bộ phim “Ghost in the Shell” dựa trên truyện tranh Nhật Bản cùng tên của nhà văn Masamune Shirow, xuất bản từ năm 1989 đến 1997. Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành hai phim hoạt hình là "Ghost in the Shell" năm 1995 và "Ghost in the Shell 2: Innocence" năm 2004. Cả truyện tranh và loạt phim hoạt hình đều ăn khách và nổi tiếng.