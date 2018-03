Scarlett Johansson chia tay chồng

Scarlett Johansson cùng chồng dự sự kiện ở Paris / Scarlett Johansson là diễn viên ăn khách nhất năm 2016

Us Weekly và People hôm 25/1 đưa tin Scarlett Johansson và Romain Dauriac đã chia tay từ mùa hè 2016. Một nguồn tin nói trên Us Weekly: "Scarlett cảm thấy hai người không có nhiều điểm chung trong lối sống. Nhưng cô thấy may mắn vì mình đã có một đứa con gái".

Trong cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/1, Scarlett không còn đeo nhẫn cưới.

Scarlett Johansson và Romain Dauriac dự sự kiện ở Paris tháng 12 năm ngoái. Lúc này, cả hai được cho là đã bí mật chia tay nhau.

Scarlett Johansson kết hôn với Romain Dauriac năm 2014 sau hai năm hẹn hò. Trong thời gian hạnh phúc, Johansson từng thổ lộ về cuộc hẹn đầu tiên với Romain trong một cuộc phỏng vấn trên Parade tháng 4/2015: "Chúng tôi gặp nhau thông qua bạn bè ở Paris. Nó rất lãng mạn. Và chúng tôi đã trở thành bạn của nhau. Khi quay lại Paris, tôi gặp anh ấy và cả hai bắt đầu hẹn hò. Anh ấy nói với tôi rằng đã học tiếng Anh chỉ trong một đêm. Chúng tôi chỉ nói tiếng Anh khi gặp nhau. Tôi cảm thấy chúng tôi luôn nói cùng một ngôn ngữ. Có lẽ đó là ngôn ngữ của tình yêu".

Diễn viên Her nói rằng một trong những quyết định tuyệt vời nhất của cô là chuyển đến Paris sống. "Anh ấy làm tất cả những điều ngọt ngào cho tôi. Anh ấy là một người đàn ông đích thực".

Cả hai có với nhau bé gái Rose Dauriac, hai tuổi. Sau khi chia tay, họ vẫn hợp tác điều hành cửa hàng bắp rang bơ mở chung ở Paris mang tên Yummy Pop.

Trước Romain Dauriac, Scarlett từng kết hôn với nam diễn viên Ryan Reynolds năm 2008 rồi đổ vỡ vào 2010.

Sao Mai