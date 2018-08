Sao tưởng nhớ chín năm Michael Jackson qua đời

Ngày 25/6/2009, Michael Jackson bất ngờ ra đi ở tuổi 50, chỉ một tháng trước khi tour diễn This Is It khởi động. Mất mát là cú sốc lớn với người hâm mộ và nghệ sĩ khắp thế giới. Năm nay, nhiều ngôi sao dành lời ca ngợi sự nghiệp lừng lẫy của cố nghệ sĩ.

Chị gái Michael Jackson, La Toya Jackson, viết trên trang cá nhân: "Chúng tôi sẽ luôn nhớ và yêu em!". Còn nhà sản xuất phim, Michael Bearden, chia sẻ: "Điều duy nhất tôi nhớ về đêm cuối ở bên Michael Jackson là cách anh ấy nhìn tôi ở buổi tổng duyệt. Cái nhìn của chiến thắng. Như thể nói với tôi, anh ấy đã làm được. Tất cả những cố gắng, hy sinh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng".

* Michael Jackson qua 50 năm sống

Người dẫn chương trình radio, JoJo Wright, thổ lộ trên trang cá nhân: "Tôi chỉ gặp anh ấy rất ngắn ngủi nhưng vinh dự khi được tiếp xúc với Michael Jackson. Anh ấy thực sự là người tiên phong, một huyền thoại của mọi thời". Siêu mẫu Naomi Campbell nói không thể tin nổi đã chín năm trôi qua và cô vẫn luôn yêu mến Michael Jackson.

Con gái ca sĩ quá cố, Paris Jackson, cảm ơn những lời hỏi thăm và chia sẻ của các nghệ sĩ. Paris Jackson cũng theo bước cha, hoạt động trong làng giải trí với công việc làm mẫu và đóng phim.

Dịp này, người hâm mộ khắp nơi tưởng nhớ Michael Jackson theo cách riêng. Một nhóm fan tụ họp ở ngôi nhà danh ca từng sống ngày nhỏ (Indiana, Mỹ) và nhảy điệu moonwalk huyền thoại.

* Michael Jackson hát "Smooth Criminal"

Michael sinh ngày 29/8/1958 tại Gary, Indiana (Mỹ). Anh là con thứ bảy trong gia đình có chín người con. Michael bắt đầu sự nghiệp rất sớm khi tham gia biểu diễn với các anh chị em trong ban nhạc The Jackson 5. Album đầu tiên của họ ra mắt vào năm Michael 11 tuổi. The Jackson 5 dần dà leo lên các bảng xếp hạng ca khúc với 4 single đầu tiên, trong đó có I Want You Back và ABC.

Năm 1979, Michael tách ra biểu diễn solo. Anh thu bốn album cho hãng Motown Records trước khi chuyển sang công ty Epic Records cùng với anh trai. Hợp tác với nhà sản xuất Quincy Jones, Michael ra mắt album solo Off the Wall. Album này đã có nhiều bài hit như Don't Stop 'Til You Get Enough và Rock With You. Đĩa solo thứ hai của anh Thriller năm 1982 được coi là album bán chạy nhất mọi thời đại. Video Thriller đã đưa album lên hàng top trong 37 tuần. Album được 12 đề cử giải Grammy và giành tám chiến thắng.