Sao phim 'Harry Potter' qua đời vì ung thư

People đưa tin huyền thoại John Hurt qua đời ở tuổi 77 hôm 27/1 sau một thời gian chiến đấu với ung thư tuyến tuỵ. Ngôi sao "The Elephant Man" được chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2015. Trong quá trình điều trị, ông luôn giữ một tinh thần lạc quan. "Tôi đang trải qua quá trình điều trị và kết quả khá tốt, vì tôi có đội ngũ y tế giỏi giang. Tôi không phủ nhận rằng có lo lắng về cái chết, nhưng tôi nghĩ nó sẽ không trầm trọng. Tất cả chỉ cần thời gian!", John Hurt giãi bày trong một cuộc phỏng vấn năm 2015.

Tháng 7/2016, John Hurt phải dừng mọi hoạt động đóng phim theo yêu cầu của bác sĩ. Bộ phim cuối cùng của ông - Jackie - đang được đề cử Oscar cho năm nay. Trong bộ phim tiểu sử nói về phu nhân tổng thống Mỹ - Jacqueline Kennedy Onassis, ông đóng cùng nữ diễn viên chính Natalie Portman.

Diễn viên người Anh có sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ. Sau khi gây tiếng vang với tác phẩm A Man For All Seasons (1966), Hurt tiếp tục gây ấn tượng với 10 Rillington Place, The Nacked Civil Servant, Alien, Midnight Express, cùng vai diễn phù thủy chế tạo đũa phép Garrick Ollivander trong loạt phim Harry Potter... Ông từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong The Elephant Man ở BAFTA năm 1980.

Theo thống kê của Therichest (năm 2015), John Hurt là ngôi sao giữ kỷ lục sao chết nhiều nhất trên màn ảnh với 45 lần. Trong số đó có 11 lần chết do bị bắn, bốn lần do bị đâm, hai lần treo cổ và 9 lần chết do bệnh tật.