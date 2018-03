Sao nữ quyền lực ở Hollywood liên kết chống xâm hại tình dục

Những vụ lạm dụng tình dục trẻ em xôn xao Hollywood / Bê bối tình dục bao trùm Hollywood năm 2017

Ngày đầu tiên của năm mới, những ngôi sao nữ hàng đầu ở Hollywood có hành động cụ thể để chấm dứt lạm dụng tình dục ở nơi làm việc và chiến đấu đòi bình đẳng giới.

Hơn 300 nữ diễn viên, đạo diễn, biên kịch, quản lý, nhà sản xuất, giám đốc công ty giải trí... tham gia vào chiến dịch Time's Up (Đã đến lúc). Những cái tên đáng chú ý là nữ diễn viên Ashley Judd, Eva Longoria, America Ferrera, Natalie Portman, Rashida Jones, Emma Stone, Kerry Washington, Reese Witherspoon, người dẫn chương trình Jill Soloway, Donna Langley - chủ tịch của Universal Pictures, các luật sư Nina L. Shaw và Tina Tchen...

Từ trái qua, từ trên xuống: Diễn viên America Ferrera và Eva Longoria, luật sư Nina L. Shaw, luật sư Tina Tchen, nhà sản xuất Shonda Rhimes, diễn viên Reese Witherspoon là những người ủng hộ chiến dịch "Time's Up".

Các ngôi sao quyên góp được 13 triệu USD cho chiến dịch này, nhằm hỗ trợ các thủ tục pháp lý, liên lạc, hỗ trợ các nạn nhân bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Trong số các nhà tài trợ cho quỹ Time's Up có các diễn viên như Jennifer Aniston, Meryl Streep và Reese Witherspoon, nhà sản xuất Shonda Rhimes và J.J. Abrams, công ty quản lý Creative Artists và William Morris Endeavour, nhà làm phim Steven Spielberg...

Tina Tchen, luật sư người Mỹ đồng thời là người đứng đầu quỹ Time's Up, chia sẻ trên CBC: "Trong vài tháng qua, có thể thấy vấn đề quấy rối tình dục với phụ nữ tại nơi làm việc xảy ra ở mọi ngành. Đây sẽ là bước đi đầu tiên trong chiến dịch của chúng tôi".

Trong bức thư ngỏ đăng trên tờ The New York Times và La Opinion (một tờ báo tiếng Tây Ban Nha) ngày 1/1, đại diện chiến dịch cho biết họ quan tâm tới phụ nữ ở mọi ngành nghề, không chỉ những ngôi sao ở Hollywood bị lạm dụng tình dục.

Shonda Rhimes, nhà sản xuất của loạt phim truyền hình Grey's Anatomy, Scandal và How to get Away with Murder chia sẻ: "Rất khó cho chúng tôi khi nói trực tiếp về vấn đề này nếu không thể dọn dẹp sạch chính ngôi nhà của mình. Nếu các ngôi sao ở Hollywood không thể đấu tranh cho những phụ nữ vốn không có quyền lực và đặc quyền, thì ai có thể làm điều đó?".

Chiến dịch Time's Up không có người lãnh đạo mà do các tình nguyện viên điều hành và làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm thực hiện các nhiệm vụ riêng.

Các tình nguyện viên của Time's Up kêu gọi các ngôi sao nữ ở Hollywood tới dự Lễ trao giải Quả Cầu Vàng vào ngày 7/1 tới mặc đồ đen, phát biểu trên thảm đỏ về bất bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ. Diễn viên Eva Longoria nói với The New York Times: "Đây là khoảnh khắc của sự đoàn kết chứ không phải lúc trình diễn thời trang. Nhiều năm rồi chúng tôi tới các lễ trao giải với váy áo màu sắc, khuôn mặt xinh đẹp, lộng lẫy. Lần này, họ đừng hy vọng chúng tôi tới và ưỡn ẹo vòng quanh. Đây không phải lúc".

Kể từ khi New York Times đăng loạt bài điều tra về scandal lạm dụng tình dục của Harvey Weinstein hồi tháng 10/2017, câu chuyện về bảo vệ phụ nữ trong các ngành nghề luôn là đề tài ồn ào.

Phái nữ lên tiếng chia sẻ câu chuyện họ từng bị lạm dụng, hành hung... và sử dụng chung hashtag #MeToo (Tôi cũng vậy). Phong trào này ngày càng mở rộng và có tiếng nói mạnh mẽ. Hôm 5/12, tạp chí Time công bố bình chọn "Nhân vật của năm" chính là những nạn nhân đã dũng cảm đứng ra tố cáo hành vi quấy rối tình dục.

Minh Anh