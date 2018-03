Sao nhí nổi tiếng của làng giải trí châu Á

Sao nhí Hàn xinh tươi mừng năm mới / Tai tiếng vây quanh 'Cô bé Olympic' 14 tuổi

Kal So Won

Kal So Won sinh năm 2006, chinh phục khán giả với vai diễn con gái người tử tù thiểu năng trong phim Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7. Cô bé từng chiến thắng trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng của Hàn Quốc. Năm 2012, So Won khởi nghiệp diễn xuất trong sản phẩm điện ảnh Hương vị đồng tiền. Sau đó em góp mặt trong một số phim truyền hình như Secret of the Birth; Take Care of Us, Captain.

Kal So Won sở hữu gương mặt tươi sáng, khuôn miệng cười xinh xắn… Em được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất. Diễn viên Ryu Seung Ryong, ông bố thiểu năng của Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7 nhận xét: “Biểu hiện của So Won trong phim đủ khiến diễn viên trưởng thành toát mồ hôi”.

Từ Kiều

Từ Kiều trong Siêu khuyển thần thông (ảnh trên) và hình ảnh cô bé ngoài đời (dưới).

Từ Kiều sinh năm 1997, là sao nhí nổi tiếng của Trung Quốc. Năm 2008, cô bé vụt sáng với vai diễn trong Siêu khuyển thần thông. Trong phim, từ Kiều hóa thân thành cậu học sinh nhem nhuốc, nghèo khổ với những tích cách đặc trưng của một chàng trai nhỏ tuổi. Với phim này, Từ Kiều đoạt Diễn viên mới xuất sắc giải Kim Tượng Hong Kong năm 2009.



Từ Kiều được giới chuyên môn đánh giá cao ở diễn xuất. Cô bé tham gia và nhiều phim Hoa ngữ nổi tiếng, trong đó có Hoa Mộc Lan, Chiến quốc, Cảnh sát tương lai, Đại Võ Đang…

Wang Seok Hyun

Wang Seok Hyun sinh năm 2003, nổi đình đám tại Hàn Quốc với phim Ông ngoại tuổi 30 (Speeding Scandal, ra mắt năm 2008). Cậu bé góp phần mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả với vai diễn trong phim này. Tiếp đến, Seok Hyun đóng Lady Castle (Chàng quản gia của tôi), tiếp tục giành được mến mộ của khán giả.



Wang Seok Hyun trở thành diễn viên lồng tiếng nhỏ tuổi nhất Hàn Quốc khi năm 6 tuổi, cậu bé lồng tiếng cho một phim hoạt hình nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Ngoài những công việc này, Seok Hyun còn tham gia dẫn chương trình truyền hình, khiến hình ảnh cậu bé ngày càng được khán giả biết tới. Không những vậy, năm 2010, diễn viên nhí lấn sân lĩnh vực kinh doanh dưới sự giúp đỡ của gia đình. Seok Hyun trở thành cậu chủ nhỏ của một shop thời trang trên mạng, đích thân "cậu chủ" chụp hình quảng cáo cho sản phẩm thời trang của mình.



Wang Seok Hyun có nụ cười lém lỉnh, mái tóc xoăn bồng bềnh được đánh giá là "rất ra dáng nghệ sĩ".

Lâm Diệu Khả

Lâm Diệu Khả đang ở tuổi 14, cô bé nổi tiếng khắp Trung Quốc sau lần hát Quốc ca tại Lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Với vẻ ngoài xinh xắn, cô bé được nhiều nhà làm phim để mắt. Diệu Khả trở thành sao nhí đắt sô sự kiện, quảng cáo và phim ảnh.



Đi cùng danh tiếng, Lâm Diệu Khả dính phải nhiều tai tiếng. Cô bé bị phát hiện hát nhép trong lễ khai mạc (theo chỉ đạo của Ban tổ chức), được cho là nhận cátxê lớn để dự tiệc rượu của người lớn, quảng cáo sản phẩm liên quan đến sex, già dặn so với tuổi…

Hwang Min Woo

Hwang Min Woo sinh năm 2005, cậu bé nổi tiếng năm 2012 khi xuất hiện cùng ca sĩ Psy trong MV Gangnam Style đình đám. Trước đó, Min Woo từng gây chú ý ở Hàn Quốc với khả năng vũ đạp trong một chương trình truyền hình. Hồi tháng 3, Min Woo tung album riêng đầu tiên, Show + Time.

Hwang Min Woo có mẹ là người Việt Nam. Vì điều này, em bị một bộ phận người Hàn Quốc kỳ thị. Có người nhận ra sai lầm và xin lỗi "tiểu Psy", song sự phân biệt chủng tộc này là vết thương lớn đối với cậu bé 8 tuổi.



Sau khi nổi tiếng với Gangnam Style, Hwang Min Woo một vài lần về Việt Nam làm việc với tư cách diễn viên của phim Lọ Lem hè phố. Cậu bé chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong tác phẩm, với lời thoại duy nhất là "Oppa Việt Nam Style!".

Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, là ngôi sao tuổi teen thành công hàng đầu Hàn Quốc. Cô bé đã tham gia vào hơn 20 phim điện ảnh và truyền hình, trong đó có Dong Yi, May Queen, The painter of the wind…

Kim Yoo Jung thường được yêu mến gọi là "phiên bản trẻ của Song Hye Kyo". Cô bé 14 tuổi được kỳ vọng nối tiếp đàn chị trong tương lai.

Choi Won Hong

Choi Won Hong sinh năm 2000. Cậu bé tài năng 13 tuổi có thể hiện ấn tượng trong My Princess, với vai diễn nhân vật của Ryo Soo Young hồi nhỏ. Won Hong còn gây chú ý khi vào vai cậu bé thông minh, đáng yêu trong Playful Kiss.

Kim Sae Ron

Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 9 tuổi với phim điện ảnh Traveler. Năm 2010, với phim ăn khách Uncle (tên tiếng Hàn Ajussi, hay còn có tên khác là The Man From Nowhere ), Kim Sae Ron vụt sáng. Khán giả trầm trồ vì lối diễn xuất tự nhiên của cô bé.



Kim So Hyun

Kim So Hyun đang ở tuổi 14, So Hyun có gia tài là hơn 15 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Những bộ phim gần đây của cô bé là Love again, My boy, Missing You… So Hyun là một trong những nữ diễn viên nhí Hàn Quốc nổi bật nhất hiện nay.

Yeo Jin Goo

Yeo Jin Goo sinh năm 1997, cậu bé tham gia đóng phim từ năm 8 tuổi và được nhớ đến với các phim Queen of the game, I want to love, Iljimae, The moon that embraces the sun… Trong đó, với thể hiện trong Iljimae, Jin Goo giành giải Diễn viên trẻ xuất sắc năm 2008 của đài SBS và trở thành ngôi sao nhí nức tiếng Hàn Quốc.

Hải Lan