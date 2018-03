Sao Hollywood tưởng nhớ 10 năm Heath Ledger qua đời

Michelle Williams 10 năm trống vắng sau cái chết của Heath Ledger / 28 năm sống ngắn ngủi và sự nghiệp rực rỡ của Heath Ledger

Ngày 22/1 đánh dấu 10 năm Heath Ledger qua đời vì sốc thuốc trong căn hộ ở New York, Mỹ. Busy Philipps, bạn thân của bạn gái Heath Ledger - Michelle Williams - đăng một video ngắn lên Instagram và viết: "Tôi đang lái xe và nghĩ đến bạn mình, Heath - người qua đời cách đây 10 năm, nghĩ đến ca khúc Time to Pretend. Bài hát này phát hành sau khi Heath ra đi và tôi rất nhớ, bởi nó gợi nhớ rất nhiều tới anh ấy. Tôi nghĩ chắc hẳn Heath rất thích ca khúc này".

Heath Ledger qua đời ở tuổi 28.

Jake Gyllenhaal chia sẻ cảm xúc về bạn diễn trong phim Brokeback Mountain: "Tình bạn không thể giải thích chóng vánh trong vài phút phỏng vấn. Tôi nghĩ Heath có vị trí rất quan trọng trong lòng nhiều người - fan, những người cộng tác trong công việc, những người trân trọng công việc anh ấy làm và hiểu rõ con người anh ấy".

Naomi Watts, người hẹn hò Heath Ledger từ năm 2002 tới 2003, viết trên Instagram: "Hôm nay, tôi nghĩ về một tâm hồn đẹp. Cách đây 10 năm, anh ấy rời bỏ thế giới. Anh ấy quả là một người độc nhất vô nhị. Tôi sẽ không bao giờ quên sự hiền lành của anh ấy".

Heath Ledger để lại sự nghiệp rực rỡ với các tác phẩm 10 Things I Hate About You, Brokeback Mountain, The Dark Knight, The Imaginarium of Doctor Parnassus... Anh từng được đề cử giải BAFTA, Oscar cho vai diễn trong Brokeback Mountain. Sau khi Heath Ledger qua đời, anh được trao giải Oscar cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với vai Joker của The Dark Knight.

